上半年六都、新竹縣市買氣10強曝 這區打趴桃園、中和、板橋三強奪冠

受到第七波信用管制、房貸緊縮等利空影響，在最新《591實價登錄》統計中，今年上半年六都、新竹縣市房市交易量全數衰退，交易量較去年同期大減四至七成多、較過往均大幅縮水，例如冠、亞軍桃園中壢及桃園兩區，今年雖有近2千件交易量，但較去年同期仍大幅衰退逾6成，量縮相當有感。

尤其中壢交易量一舉超越市中心的桃園區、中和、板橋等傳統剛需買氣強區。

不過，根據《591實價登錄》統計，六都、新竹縣市上半年房市交易量中，新北市仍有逾萬件成交、高居全國之冠，桃園則以近9千件緊追在後，顯見北台灣仍是買氣大宗。

591房屋交易網指出，當前房市不景氣，買方觀望氛圍濃厚，無論新建案及中古屋皆難倖免，導致區域買氣大起大落。

591房屋交易網表示，「以桃園來說，部分地區房價相對親民，這幾年持續接收雙北、新竹外溢買盤，量能表現不俗，只是如今也難擋這波房市海嘯，像中壢區和桃園區去年交易量分別為5,600、5,800多件，今年卻腰斬至1,800件的成績，市場直接進入冰河期。

再來，新北本次共有中和、板橋、淡水、三重、新莊及新店等六區上榜。以中和區來說，該區受惠單一建案熱銷挹注，加上捷運萬大線支撐發展，現階段不只房價表現緊追板橋，更以交易量1,772件奪下第三名，成交量年減4成亦是跌幅最小的區域。作為新北一哥的板橋區，挾著蛋黃區優勢，以1,681件位居第四，年減則是超過5成，跌幅同樣不小。

至於憑藉房價優勢及建設議題的淡水區，交易量高達1,519件，不過由於當地交易多來自新案，如今隨著去化放緩，賣壓也隨之升高。另外排名第六的三重區，在仁義、二重疏洪道等重劃區預售案帶動，交易量多達1,487件，但較去年4000多件明顯有極大落差。

而同樣仰賴重劃區供給的新莊區，今年在副都心及迴龍等地新案帶動下，買氣尚能維持一定熱度。