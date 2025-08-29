房市清淡 信義房屋觀察：南科首購族支撐買氣

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
南科首購族因工作需要，的確對於購屋有剛需，即使房市大環境轉淡，仍是支撐新市、善化買氣的重要關鍵。（圖:信義房屋提供）
台灣房市去年下半年起轉淡至今，根據台南市地政局公布的上半年買賣移轉棟數，全市9833棟，年減3成；但在各主要行政區中，新市區反而逆勢成長，今年上半年移轉量440棟，較去年同期344棟成長27.9%。信義房屋在地專家指出，應是當地仍有新建案陸續交屋，使移轉量仍維持正成長；不過，南科首購族因工作需要，的確對於購屋有剛需，即使房市大環境轉淡，仍是支撐新市、善化買氣的重要關鍵。

信義房屋南科店經理陳怡伶觀察，與往年相較，去年下半年至今，南科周邊新市、善化買氣確實有轉淡，但價格仍有支撐，以中古屋來說，主流標準品屋齡多落在10年內，2房平車總價1050至1150萬，3房平車1450至1650萬。

陳怡伶指出，南科工作的首購族是目前當地的購屋主力，因為這類型買方收入穩定，科技業通常也是銀行比較喜歡的貸款客群，因此，如果有購屋需求，加上有首購身分，房貸成數要拿到7至8成通常不是問題；而且，科技業從業人士普遍重視理財、在意穩定性，考量當地房租也不便宜，故比起支付租金，多會認為「買房自己繳房貸更划算」。

至於換屋族，陳怡伶認為，近期倒是比較少見，主要原因在於南科換屋族，通常是「小換大」，如此一來，購屋總價要拉得比較高，以目前市況來說，其心態相對保守許多；此外，不少換屋族則是為了孩子的學區想換屋到更市區的地點，不一定會留在新市、善化區。

根據買賣移轉棟數統計資料，台南各主要行政區今年上半年與去年同期相較仍呈現年減趨勢，談及下半年展望，陳怡伶認為，在南科族群有穩定剛需所帶動下，預計看屋量、交易量應會逐漸回溫。

