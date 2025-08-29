從半年賣5800件變1800件！十大房市熱區慘狀曝光

《591實價登錄》統計七都上半年房市交易熱區，前十名交易量較去年同期均大幅縮水，例如冠、亞軍桃園中壢及桃園兩區，今年雖有近2千件交易量，但較去年同期仍大幅衰退逾6成，量縮相當有感。

591房屋交易網指出，房市不景氣，買方觀望氛圍濃厚，無論新建案及中古屋皆難倖免，導致區域買氣重摔。

以桃園來說，部分地區房價相對親民，這幾年持續接收雙北、新竹外溢買盤，量能表現不俗，只是如今也難擋這波房市海嘯，像中壢區和桃園區去年交易量分別為5,600、5,800多件，今年卻腰斬至1,800件的成績，直接進入冰河期。

新北本次共有中和、板橋、淡水、三重、新莊及新店等六區上榜。中和區受惠單一建案熱銷挹注，加上捷運萬大線支撐發展，現階段不只房價表現緊追板橋，更以交易量1,772件奪下第三名，成交量年減4成亦是跌幅最小的區域。

新北一哥的板橋區，挾著蛋黃區優勢，以1,681件位居第四，年減則是超過5成。至於憑藉房價優勢及建設議題的淡水區，交易量高達1,519件，不過由於當地交易多來自新案，如今隨著去化放緩，賣壓也隨之升高。

另外排名第六的三重區，在仁義、二重疏洪道等重劃區預售案帶動，交易量多達1,487件，但較去年4000多件明顯有極大落差。而同樣仰賴重劃區供給的新莊區，今年在副都心及迴龍等地新案帶動下，買氣尚能維持一定熱度。

過往交易量相對平穩的新店區，本次則以1018件排名第十，關鍵當地除了是新北第一環，擁有地段優勢外，外圍區域仍保有5字頭房價，不只在地願意買單，也吸引台北市等外區族群卡位，買方組成多元，較不易受市場波動衝擊。

中南部去年在科技議題帶動下，不少區域熱鬧非凡，沒想到市場風雲變色之後，許多外圍蛋白區買氣重挫，上半年也僅有台中北屯、高雄三民擠進榜單。北屯是當前台中推案一級戰區，且在重大建設到位之下，交易量仍能守住千件大關，但因去年新建案交易推升基期，年減幅高達7成之多。