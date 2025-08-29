效益考量！合一終止研發中新藥「OB318」開發
合一（4743）重訊公告，基於研發效益考量，決定終止研發中新藥「OB318」開發。
合一指出，OB318CLCT01一期臨床試驗已完成6個劑量組收案，並通過安全委員會審核，同意進入第七個劑量組。整體安全性資料亦顯示OB318於已完成劑量範圍 (25mg至225mg)，無安全性疑慮。惟，考量目前已有癌症免疫療法、標靶藥物作為肝癌治療選擇，且公司其他新藥研發進度持續取得較好進展，基於內部資源更有效分配，決定終止OB318藥物開發。
合一表示，全球肝癌藥物市場競爭激烈，目前晚期肝癌治療準則納入免疫療法藥物治療，全球未來晚期肝癌藥物主要發展方向將為組合療法，其中主流免疫合併療法已成標準且健保給付強化市場壁壘。評估未來商業競爭與研發資源投入，小分子/植物新藥優勢極可能不如預期。
合一擬將研發資源更集中於其他高潛力產品與核心技術，加速關鍵項目推進，以符合股東利益與公司長期價值。
另，合一28日於線上法說中公布減重核酸新藥SNS851的最新研發進展。合一表示，與全球熱銷的GLP-1減重藥相比，合一生技減重核酸新藥SNS851併用後可再增加四成減重效果，停藥後復胖率僅有GLP-1的一半，是目前全球減重藥已公布的臨床前最佳數據。合一並表示，將在今年第4季在澳洲執行一期臨床試驗，同時展開與國際藥廠洽談合作，推動產品國際商化。
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言