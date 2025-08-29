快訊

駁斥吳子嘉視訊會談說 政院公布鄭麗君會晤美官員照片

今七夕情人節！注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

鬼月怪談！日本時代「滿花樓」娼妓哀歌

效益考量！合一終止研發中新藥「OB318」開發

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

合一（4743）重訊公告，基於研發效益考量，決定終止研發中新藥「OB318」開發。

合一指出，OB318CLCT01一期臨床試驗已完成6個劑量組收案，並通過安全委員會審核，同意進入第七個劑量組。整體安全性資料亦顯示OB318於已完成劑量範圍 (25mg至225mg)，無安全性疑慮。惟，考量目前已有癌症免疫療法、標靶藥物作為肝癌治療選擇，且公司其他新藥研發進度持續取得較好進展，基於內部資源更有效分配，決定終止OB318藥物開發。

合一表示，全球肝癌藥物市場競爭激烈，目前晚期肝癌治療準則納入免疫療法藥物治療，全球未來晚期肝癌藥物主要發展方向將為組合療法，其中主流免疫合併療法已成標準且健保給付強化市場壁壘。評估未來商業競爭與研發資源投入，小分子/植物新藥優勢極可能不如預期。

合一擬將研發資源更集中於其他高潛力產品與核心技術，加速關鍵項目推進，以符合股東利益與公司長期價值。

另，合一28日於線上法說中公布減重核酸新藥SNS851的最新研發進展。合一表示，與全球熱銷的GLP-1減重藥相比，合一生技減重核酸新藥SNS851併用後可再增加四成減重效果，停藥後復胖率僅有GLP-1的一半，是目前全球減重藥已公布的臨床前最佳數據。合一並表示，將在今年第4季在澳洲執行一期臨床試驗，同時展開與國際藥廠洽談合作，推動產品國際商化。

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

合一 減重 肝癌

延伸閱讀

合一法說會／減重核酸新藥SNS851 今年第4季進行人體臨床

小時候胖長大還是胖！兒童減重靠「瘦瘦針」只能治標 飲食習慣才是永久

Joeman「一年減重31公斤」 親揭背後原因：醫師警告糖尿病不可逆

男子在減肥節目瘦下近60公斤奪冠 幾年後卻付出更慘痛代價

相關新聞

關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

車市關稅遲未定案，業界憂全年掛牌量恐再下修兩位數。從今年5月至今，因車市關稅遲未定案，多家車廠最新共識認為，全年車市恐跌...

效益考量！合一終止研發中新藥「OB318」開發

合一（4743）重訊公告，基於研發效益考量，決定終止研發中新藥「OB318」開發。

晶圓廠背後的水泥戰爭：進口比本土便宜兩成 台灣還要水泥業嗎？

新竹寶山，全球最先進的台積電二奈米製程廠區拔地而起。隔著一條馬路，毅和的預拌混凝土廠日夜趕工將新鮮混凝土直送對面工地。

和泰車16.5萬輛年銷售目標不變 如何逆勢成長？ 看美國車零關稅 車市龍頭這麼說

國內汽車龍頭和泰汽車（2207）本周三（8/27）舉辦第二季法說會，近期由於美國對等關稅談判仍在進行，消費者觀望汽車關稅、貨物稅變化，導致國內車市急凍。

顯而立見／商業合作 好聚也要好散

前陣子有則新聞引起不少討論：馬斯克與川普鬧翻了。這似乎也印證了一句老話：「合作，是建立在理解與認同之上，但終究也會被時間...

策略行銷／運用AI，取代手還是升級腦？

「AI」被視為下一個時代的核心工具，但當我實際陪企業團隊一起檢視工作流程時，卻發現一個明顯落差：30歲以上的職場工作者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。