效益考量！合一終止研發中新藥「OB318」開發

合一（4743）重訊公告，基於研發效益考量，決定終止研發中新藥「OB318」開發。

合一指出，OB318CLCT01一期臨床試驗已完成6個劑量組收案，並通過安全委員會審核，同意進入第七個劑量組。整體安全性資料亦顯示OB318於已完成劑量範圍 (25mg至225mg)，無安全性疑慮。惟，考量目前已有癌症免疫療法、標靶藥物作為肝癌治療選擇，且公司其他新藥研發進度持續取得較好進展，基於內部資源更有效分配，決定終止OB318藥物開發。

合一表示，全球肝癌藥物市場競爭激烈，目前晚期肝癌治療準則納入免疫療法藥物治療，全球未來晚期肝癌藥物主要發展方向將為組合療法，其中主流免疫合併療法已成標準且健保給付強化市場壁壘。評估未來商業競爭與研發資源投入，小分子/植物新藥優勢極可能不如預期。

合一擬將研發資源更集中於其他高潛力產品與核心技術，加速關鍵項目推進，以符合股東利益與公司長期價值。

另，合一28日於線上法說中公布減重核酸新藥SNS851的最新研發進展。合一表示，與全球熱銷的GLP-1減重藥相比，合一生技減重核酸新藥SNS851併用後可再增加四成減重效果，停藥後復胖率僅有GLP-1的一半，是目前全球減重藥已公布的臨床前最佳數據。合一並表示，將在今年第4季在澳洲執行一期臨床試驗，同時展開與國際藥廠洽談合作，推動產品國際商化。

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。