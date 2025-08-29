軍工國家隊人事異動 漢翔、台船新董座換將

軍工國家隊換將，新帥就戰鬥位置。漢翔（2634）、台船昨（28）日都公告董事長異動，其中，漢翔董座由總經理曹進平暫代，新董座人選傳由曹接任的呼聲高。台船昨日召開董事會，確認新董座由成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏接任。

在新內閣底定後，漢翔與台船的新董座也陸續發布，此舉被認為是政府推動台灣國防產業鏈與國際擴大合作的起手式。業內指出，曹進平與陳政宏分別為航太與船舶專家，可望帶領供應鏈上天、下海、前進國際。

台灣明年國防預算逾9,000億元、占GDP逾3%，在龐大預算支援下，官方積極主導推動無人載具（無人機、無人艇）供應鏈整合，且擴大與美國、歐洲等地合作，以排除紅色供應鏈為前提，打造國防自主產業鏈並揮軍國際。其中，漢翔、台船分別被視為軍工產業兩大代表龍頭企業，將擔任平台掌舵者的角色。

據悉，曹進平曾任空軍中將副司令、戰鬥機聯隊長、駐外武官，且精通英、法語，素有「歐洲通」稱號，更是當年台灣向法國採購幻象2000戰機時的首批種子飛行員，堪稱台灣版的捍衛戰士（TOP GUN），對未來漢翔領軍台廠與國際產業鏈合作，具有扎實經驗與專業。

曹進平暫時代理漢翔董事長職務，漢翔將在近期確定新董座人選，業內認為，漢翔新董座由具有專業與航太資歷的曹進平接任的可能性高。

另外，台船昨召開臨時董事會，推選成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏為代理董事長，待成大完成借調手續將真除。陳政宏專長包括紊流、二相流、船舶推進、雷射及光學測量、人因系統工程、科技史等。