聽新聞
0:00 / 0:00

軍工國家隊人事異動 漢翔、台船新董座換將

經濟日報／ 記者邱馨儀吳秉鍇／台北、高雄報導

軍工國家隊換將，新帥就戰鬥位置。漢翔（2634）、台船昨（28）日都公告董事長異動，其中，漢翔董座由總經理曹進平暫代，新董座人選傳由曹接任的呼聲高。台船昨日召開董事會，確認新董座由成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏接任。

在新內閣底定後，漢翔與台船的新董座也陸續發布，此舉被認為是政府推動台灣國防產業鏈與國際擴大合作的起手式。業內指出，曹進平與陳政宏分別為航太與船舶專家，可望帶領供應鏈上天、下海、前進國際。

台灣明年國防預算逾9,000億元、占GDP逾3%，在龐大預算支援下，官方積極主導推動無人載具（無人機、無人艇）供應鏈整合，且擴大與美國、歐洲等地合作，以排除紅色供應鏈為前提，打造國防自主產業鏈並揮軍國際。其中，漢翔、台船分別被視為軍工產業兩大代表龍頭企業，將擔任平台掌舵者的角色。

據悉，曹進平曾任空軍中將副司令、戰鬥機聯隊長、駐外武官，且精通英、法語，素有「歐洲通」稱號，更是當年台灣向法國採購幻象2000戰機時的首批種子飛行員，堪稱台灣版的捍衛戰士（TOP GUN），對未來漢翔領軍台廠與國際產業鏈合作，具有扎實經驗與專業。

曹進平暫時代理漢翔董事長職務，漢翔將在近期確定新董座人選，業內認為，漢翔新董座由具有專業與航太資歷的曹進平接任的可能性高。

另外，台船昨召開臨時董事會，推選成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏為代理董事長，待成大完成借調手續將真除。陳政宏專長包括紊流、二相流、船舶推進、雷射及光學測量、人因系統工程、科技史等。

漢翔 台船 董事長

延伸閱讀

台股開低走低…外資賣超96億元 砍0050逾1.6萬張最多

漢翔董座胡開宏任期屆滿 由總經理曹進平代理董事長

漢翔董事長胡開宏任期屆滿 由曹進平代理董事長職務

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

相關新聞

關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

車市關稅遲未定案，業界憂全年掛牌量恐再下修兩位數。從今年5月至今，因車市關稅遲未定案，多家車廠最新共識認為，全年車市恐跌...

顯而立見／商業合作 好聚也要好散

前陣子有則新聞引起不少討論：馬斯克與川普鬧翻了。這似乎也印證了一句老話：「合作，是建立在理解與認同之上，但終究也會被時間...

策略行銷／運用AI，取代手還是升級腦？

「AI」被視為下一個時代的核心工具，但當我實際陪企業團隊一起檢視工作流程時，卻發現一個明顯落差：30歲以上的職場工作者，...

台南百貨市場 再掀戰火

今年台南至少有多間大型百貨商場開幕，數量上看十家。台南百貨市場即將步入戰國時代，整體規模可望逼近500億元。

新光三越2026年業績衝千億 拓點台南小北門店試營運 台中店復業

百貨龍頭新光三越台南「小北門店」今（29）日試營運，這也是新光三越繼中山店與西門店後，睽違12年再次進軍台南北區，並坐落...

軍工國家隊人事異動 漢翔、台船新董座換將

軍工國家隊換將，新帥就戰鬥位置。漢翔、台船昨（28）日都公告董事長異動，其中，漢翔董座由總經理曹進平暫代，新董座人選傳由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。