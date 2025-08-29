關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

車市關稅遲未定案，業界憂全年掛牌量恐再下修兩位數。從今年5月至今，因車市關稅遲未定案，多家車廠最新共識認為，全年車市恐跌到38萬到39萬輛之間，恐探近十年新低量，年減幅逾13%。

車市龍頭和泰車近日舉行法說會時認為，今年車市應該還有45萬輛的水準，不過，其他車廠就沒那麼樂觀，多家業者近日因車市冷颼颼，即使祭出降價或促銷方案，交車數仍乏善可陳，因此都認為今年車市恐難以達到40萬輛。

車市掛牌量下修概況 圖／經濟日報提供

汽車汰舊換新貨物稅減徵優惠案今（29）日將三讀，業界樂觀看待將通過並上路，但最快也要9月下旬才能適用。對此，目前多家車廠都還是不樂觀市況。

部分國際品牌車代理商透露，「手中庫存水位相當滿」，有些代理商持續對經銷商配車，有些代理商則自行承擔庫存壓力，由於消費者遲遲不願意領車，整體領牌持續量縮。

南陽實業昨（28）日指出，如果依據業界目前所取得的資訊，往最樂觀的狀況估算，9月下貨物稅減徵落實，原本觀望的消費者開始交車，國產車的部分解凍，進口關稅有機會在10月確定，進口車部分開始積極交車，推估今年全年的市場規模可望落在38萬台到39萬台，這個規模將是十年來的新低。

截至目前為止，龍頭車廠和泰車（2207）和裕隆集團旗下各車廠在法說會時都表示，由於不確定因素（關稅和貨物稅）尚未排除，沒辦法以現有的狀況推估全年車市規模的變動。但由於今年5月以來，車市即因相關因素造成緩購，5月、6月、7月絕大部分的車廠交車台數都較去年大幅衰退，8月下旬更是幾乎陷入停擺，將近兩季的營業受到政策因素干擾，即使9月底以後買氣爆發，恐怕也難以回天。

進口車則是受到進口車關稅影響較大，畢竟高總價的進口車受到關稅影響的金額太過可觀，在相關因素未排除前，市場難以恢復正常秩序。業內也悲觀認為，若貨物稅和關稅確認的時程再延後，車市規模還會再下修。