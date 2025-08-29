聽新聞
0:00 / 0:00
通力電梯搶市 衝刺市占
全球最大電梯生產基地「通力昆山工業園」展現強勁實力，要以AI派梯系統、智慧維保、能源回收方案，加上業界第一的出貨速度，全力搶攻台灣市場，目標二年內在台市占率由5％提升到10％以上。
通力電梯台灣董事總經理劉繼然表示，台灣電梯市場具有長期潛力，第一，老舊屋齡眾多，更新需求迫切；第二，台商回流、科技大廠擴廠，第三，未來陸續有不少大型商用不動產，包括辦公大樓、商場、飯店等落成，種種都帶來強勁需求，未來五年台灣電梯市場規模至少達365億元。
通力電梯為世界第二大電梯品牌，在台已多有實績，除了今年拿下台北雙星摩天大樓外，像是台北大巨蛋、板南線、環狀線、桃園機場第一航廈等，大型零售商場上則有IKEA、好市多等電梯都是來自通力，值得一提的是，國內半導體大廠赴美設廠也由通力拿下訂單。
劉繼然表示，通力集團去年營收111億歐元（約新台幣3949億元），總維保台數170萬台，電梯業務版圖橫跨全球60多個國家，擁有十個工廠，其中「通力昆山工業園」占地7.3萬坪，年產能達10萬台以上，為全球規模最大的電梯生產基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言