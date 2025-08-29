新光三越2026年業績衝千億 拓點台南小北門店試營運 台中店復業

百貨龍頭新光三越台南「小北門店」今（29）日試營運，這也是新光三越繼中山店與西門店後，睽違12年再次進軍台南北區，並坐落於台南老地標「東帝士百貨」舊址。百貨生力軍加入，新光三越預估明年全台門市業績將有機會突破千億元。

新光三越2024年整體業績為956億元，原本的千億元目標因台中中港店氣爆事件往後遞延，市場預估，隨台南新店開幕及台中店復業，2026年千億元目標可期。

新光三越台南小北門店小檔案 圖／經濟日報提供

新光三越昨日公布小北門店五大亮點，包括首創台南「微醺夜經濟」、知名IP馬拉松接力快閃店、六大國際美術館級展區、日系人氣超市LOPIA首間「漂浮超市」，以及結合會員機制的AI PASS卡，旨在打造台南北區的新商業地標。

小北門店為新光三越與南山人壽首次合作的商業開發案，商場由南山人壽投資興建後，將1.1萬坪、共四層樓的商業空間交由新光三越經營，導入超過200家品牌，其中包含60家獨家或首發品牌，超過30間特色餐飲。

新光三越表示，小北門店將打破傳統營業時間框架，首創「台南微醺夜經濟」。此外，該店引入首次進軍南台灣的日本人氣超市LOPIA，以及台灣首度開設限定分道館的寶可夢中心快閃店；並跟上AI風潮，首創百貨結合藝術與會員機制的AI PASS卡，期望再衝高會員數。

新光三越設定小北門店目標業績為30億元，年客流量預估可突破1,000萬人次，主要鎖定25至40歲年輕族群，以及南科新貴客群，同時也吸引北區與永康區的消費人潮。

以台南百貨市場布局來看，中西區擁有新光三越新天地、新光中山店及遠百公園店，東區則有南紡購物中心與遠百成功店。新光三越表示，小北門店選址考量北區人口約10萬、永康區約23.5萬人，加上新市、善化及安定三區的南科新貴消費力，以精準選址打造完整戰略版圖。

目前，新光三越台南西門店年業績約170億元，台南中山店約15億元。隨小北門店加入，新光三越在台南市場整體業績可望突破215億元，持續維持台南百貨龍頭地位。