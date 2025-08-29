聽新聞
台南百貨市場 再掀戰火

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

今年台南至少有多間大型百貨商場開幕，數量上看十家。台南百貨市場即將步入戰國時代，整體規模可望逼近500億元。

隨著大型百貨持續擴張，台南百貨市場競爭格局正快速演變。包括新光三越台南小北門店、誠品生活台南店與西市場，另外，三井Outlet Park二期預計年底營運，而原德安百貨亦已找到新經營業者進行裝修，顯示當地零售市場正積極擴張。

從既有業績來看，新光三越台南西門店去年營收達170億元、南紡購物中心105億元，三井Outlet Park台南一期則有45億元，加上台南大遠百、新光台南中山店及FOCUS等業者百花齊放，整體市場規模接近400億元。

今年6月開幕的「誠品生活台南店」占地約6,000坪，規模與台北松菸店相當，但未設演藝廳或影廳等非營業空間，有利提升坪效與營收。誠品表示，台南店營收表現有望超越松菸店，成為誠品全台五大營收據點之一，也為南台灣文化觀光增添新亮點。

三井Outlet Park台南二期樓地板面積約5,445坪，將引進精品、國際性及日系品牌，以及國內外美食，是二期計畫核心亮點。加上一期約190家專櫃，二期完工後總計將達約240家專櫃，有望推升三井台南營收突破50億元大關。

新光三越台南小北門店業績目標為30億元，與西門店及中山店合計三店營收約215億元。隨著今年新增的新光三越小北門、誠品生活台南與西市場，及年底三井Outlet二期加入，明年台南百貨市場整體規模可望接近500億元。

