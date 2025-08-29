策略行銷／運用AI，取代手還是升級腦？

「AI」被視為下一個時代的核心工具，但當我實際陪企業團隊一起檢視工作流程時，卻發現一個明顯落差：30歲以上的職場工作者，對AI的運用比例遠低於想像。他們往往停留在「讓它幫我寫篇文章」、「生成一張圖片」這樣的層次。看似新潮，實則淺嘗。

這樣的情況，讓AI在職場上成為一種「話題」而不是「方法」，更成為世代間的分水嶺。

如果把AI喻為一個能量場，新世代的工作者似乎能自然地將它與工作結合，從簡報到影音，無所不用其極。

我常對學員提出這個問題：「你的AI使用方式，是在取代手，還是在升級腦？」這個問題背後的核心，是一種職場生存能力的判斷。

以電商行銷為例，許多品牌確實會利用AI來產製行銷文案，節省大量時間，但這只是在「效率層」的表面應用。真正的關鍵，在於如何把AI變成陪跑者，協助企業逐步升級。

第一步，讓AI參與用戶畫像發想。

過去我們需要透過調查、訪談，甚至靠經驗判斷，才能勾勒出顧客樣貌。現在AI可以快速整合銷售數據、社群留言與市場研究，幫助我們建立多維度的消費者輪廓，甚至分析不同群體的情緒與價值偏好。這不僅讓品牌更快理解客群，還能讓行銷訊息更精準。

第二步，延伸市場溝通的軸線。

舉例來說，當AI告訴我們有一群消費者因焦慮而購買健康產品，我們就能針對這群人設計「安心理解」的溝通語調；而對另一群追求潮流的消費者，則用「時尚趨勢」來引導。

這些軸線的快速衍生，來自於AI的語意與情緒分析能力。它讓行銷人員不再只是「憑感覺寫文案」，而是能帶著數據洞察去制定策略。

第三步，建立自動化的內容機制。

中小企業最常見的問題是團隊人力有限，行銷輸出斷斷續續，無法長期累積聲量。如果把AI結合發文排程與內容周曆，就能讓品牌維持穩定曝光。它能在不同平台自動生成並調整語氣，甚至能根據互動數據進行微調。這種自動化可讓人從繁瑣工作中解放出來，專注在更高價值的創意與判斷。

最後，最常被忽略的應用是互動體驗的創造。

AI不僅能生成文字和圖片，還能協助設計簡單的網頁小遊戲、問答測驗或互動模組，讓消費者不只是被動接收廣告，而是主動參與品牌。想像一下，一家咖啡品牌可以推出「你的今日咖啡人格測驗」，背後是AI生成的問答與即時反饋，消費者不僅得到娛樂，也自然增加了品牌的記憶點。這種「遊戲化行銷」，正是AI提供的新可能。

從效率層到創意層，再到策略層，AI的價值是一個逐層遞進的過程。問題是，大多數工作者只停留在第一層，用它來省時間，卻沒有意識到它可以協助我們改變做事的方法。

對於30歲以上的職場人，我想給的提醒是：不要把AI視為「年輕人的玩具」，也不要只是當作「偷懶的工具」。它其實是一個放大鏡，能讓你的經驗和判斷被更快速、更廣泛地放大。你過去十年累積的專業，AI可以幫你在幾分鐘內轉化為市場溝通素材；你對產業的敏感度，AI可以幫你延伸成策略模擬。前提是，你願不願意帶著它一起跑，而不是站在場邊觀看。

AI的浪潮不會等人，新世代已經把它當作基本配備，而對於30+的工作者，能否善用AI，將決定未來五到十年的職涯走向。工作者需要問自己一個簡單卻關鍵的問題：我的AI使用方式，是在取代手，還是在升級腦？