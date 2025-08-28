foodpanda調查 全台最多「懂」字輩城市竟然是這裡

根據德商foodpanda最新觀察，被譽為美食天堂的台中市，是全台最多「懂」字輩的城市，包括最懂得利用時間、最懂吃，以及最懂省。其中，台中消費者在「天天65折」活動中，單月省下的金額高達3,000萬元，成為全台最省MVP城市。

2025年台中外送市場版圖也出現了嶄新變化。其中「山城東勢」後勢驚人，foodpanda數據顯示，東勢區外送夥伴人數成長近三成，帶動外送服務動能，讓東勢區在訂單數也一躍成為焦點成長熱區。

創意餐點更是不甘示弱，從麵線、火鍋到手搖飲，台中玩出在地新花樣，顛覆傳統味蕾。而台中消費者在「天天65折」活動中，單月省下的金額高達3,000萬元，成為全台最省MVP城市，不但體現外送美食的方便性，還成了聰明省錢的日常必備神器。

foodpanda公關總監郭昕宜指出，台中外送運能成長趨勢強勁，整體外送夥伴人數年度正成長4.5%，並因應城市發展迎來新的變化。過去以農產與觀光聞名、從未登上外送熱區榜單的東勢地區，成為最強新秀。

根據foodpanda調查，東勢地區的外送成長與青年返鄉創業、觀光熱度提升、建商開發等都市變遷密切相關，外送夥伴人數年增近三成，也反映外送服務正加速普及至非都會區，成為生活日常不可或缺的一部分。

從台中市整體來看，外送夥伴在20至49歲的青壯年族群占比近九成，其中以40至49歲男性成長最為顯著，年成長率將近一成，展現中壯年族群積極投入彈性工作、擁抱斜槓生活，有效利用生活中的零碎時間，擁抱縫隙經濟的浪潮。

郭昕宜表示，台中人對餐飲的創意與接受度向來驚人，特別是在傳統美食的創新上更是玩出新高度，其中在麵線、火鍋與手搖飲類別異軍突起，出現各式特殊口味顛覆傳統味蕾。

傳統小吃「麵線」成為轉型代表，無論是外酥內嫩的雞酥麵線、濃郁滑順的皮蛋麵線，還是香氣四溢的羊肉大腸麵線，每一道都在口感與風味上大膽升級，不僅重新詮釋傳統滋味，也成功擄獲消費者味蕾。

來到火鍋之都的台中，「三步一家火鍋店」早已是日常街景，在這座超過千家火鍋店的城市，濃郁系強烈風味更受台中人喜好，沙茶魚頭鍋、酸白菜鍋、麻辣鴨血鍋紛紛竄起，攻佔台中人火鍋點單榜。

而作為多家手搖飲發源地的台中，在飲品選擇上自然也不走尋常路線，從精品茶飲路線的「MATEAS盧哈娜鮮奶茶」，到融合花果香氣的「十二韻玫瑰美妍冰茶」，以及帶有台灣風土特色的「蔗一攤松柏常青」，處處可見「茶香、果香、新意」的混搭創新。

不只懂吃，也超懂省，台中人精省實力全台最強！在foodpanda「天天65折」活動中，台中用戶一個月內就省下超過3,000萬元，相當於20萬碗大腸臭臭鍋的價值。

此外，台中用戶使用優惠券的比例超高，平均全台每7張優惠券中，就有1張被台中人拿下，省錢MVP城市當之無愧。

而foodpanda更透過數據發現，台中各區精省王的飲食喜好，隨著區域亦有所差異。來自北區的林小姐，以一年3,000筆訂單拿下寶座，其中七成來自台式與美式料理；梧棲區李先生是早餐店的忠實擁戴者，一年平均花費10萬元在早餐類美食。

神岡的楊先生則是愛用平台訂購生鮮雜貨，平均每四張就會有一張在訂購生鮮雜貨，每次訂購金額高達700元，透過平台多元優惠方案，成為精省王當之無愧。

郭昕宜強調，無論追求味蕾滿足、便利補貨，還是荷包精省，foodpanda將持續優化在地服務，為最懂吃又懂省的台中人帶來更快速、更多元的外送體驗。