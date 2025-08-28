2026麗晨臺中國際馬拉松啟動 打造城市專屬國際賽事

「2026麗晨臺中國際馬拉松」將於明年1月11日在中央公園盛大開跑，目前報名相當踴躍，萬人共襄盛舉可期。台中市政府運動局與麗晨建設攜手主辦，28日於市府舉行啟動儀式，多位局處首長、市議員及社團與企業代表出席支持，展現打造台中專屬城市馬拉松的決心。

台中市政府運動局長游志祥致詞表示，此次馬拉松是以公私協力方式打造的國際級賽事，不僅是體育活動，更是城市品牌的具體實踐。運動局將全力提供行政支援與資源整合，協助活動圓滿落實。

主辦單位麗晨建設總經理王水樹指出，麗晨過去20年深耕台中住宅市場，這次希望將對「家的用心」擴展至城市，並承諾連續十年主辦馬拉松，讓台中擁有一場真正屬於自己的國際級賽事。

馬拉松全國紀錄保持人許績勝老師，作為活動代表人，也現身支持。他分享自身多年參賽經驗，肯定此次賽事從賽道設計到獎金制度，都展現高度規格，並鼓勵更多新手與長輩一起站上起跑線。

同時，勤美集團董事長林廷芳驚喜宣布，本場賽事只要有人打破許績勝老師高懸三十年的紀錄，每突破一秒，就加碼頒發10萬元獎金。

啟動儀式最大亮點為「上菜秀」實景展演，首次公開「頂級完賽饗宴」菜色，包括蒜苗時蔬烏魚串、深海龍蝦舞沙拉、香料莎朗骰子牛、蒲燒鰻魚玉子燒等八道菜式，均由台灣一百名廚－阿勝師親自料理呈現，跑者將可以在完賽後，回到會場優雅享受美食。

現場並揭露多家參與品牌名單，包括屋馬餐飲集團、PokéPoké波奇波奇、膳馨餐飲集團、大茗本位製茶堂、阿聰師的糕餅主意、旅禾烘焙等，活動當天將以「賽道補給升級」方式，將特色餐點設置於賽道沿途的補給站，展現賽事對於跑者飲食體驗的高度重視。

執行單位優漾複合運動會館表示，此次活動除了提供全馬總冠軍16萬元高額獎金，以及頒發分組獎金外，也特別新增長青組，鼓勵長輩與初學者參與。

優漾過去攜手台灣大腳丫長跑協會，已成功執行4117中央公園馬拉松、1920與1518市政核心超慢跑，擁有完整賽事規劃與現場執行經驗。此次更強調降低運動門檻、擴大參與族群，實踐品牌理念「ALL YOUNG TOGETHER」。

2026麗晨臺中國際馬拉松共規劃全馬、半馬、10公里與3公里四大組別，賽道串聯水湳中央公園、科湳愛琴橋、潭雅神綠廊等台中城市地標，並設有專業運動防護體驗，以及將會讓跑者印象深刻的「頂級完賽饗宴」。

活動報名將持續至10月31日止，名額有限，歡迎全台跑者上「筆記報名」，或查詢官方網站報名參加。