「敦富木白」大二房、低公設 引領十三期輕奢生活受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「敦富木白」以「白派建築」語彙，打造清新俐落的現代住宅立面。3D示意圖。圖／業者提供
台中市十三期重劃區正值成形關鍵期，區內不僅擁有捷運綠線既有站點，同時中興大學BOT智慧醫療園區也如火如荼的啟動。結合教育、交通與生活建設的整體發展，讓十三期躍升為台中市區備受矚目的宜居板塊。

在這片建設利多持續醞釀的成熟生活圈中，由在地深耕品牌敦富開發推出的「敦富木白」，以「白派建築」語彙打造清新俐落的現代住宅立面，訴求純住宅、無店面規劃，並以26.9%超低公設比，實現高效生活空間，受到市場矚目。

敦富開發總經理吳崇銘指出，敦富開發長年以營造為本，曾參與921震災緊急修復，累積30年營建經驗的團隊，秉持「不多說，只想做好本分」的職人精神，每一案皆由品牌自主管控工序與品質，嚴選建材，推案節奏穩健，重視口碑與價值累積。

基地位於東興三街、兒童公園預定地旁的「敦富木白」，規劃地上5層樓共12戶，坪數在27至28坪，每戶總價約1,700萬至1,800萬元(不含車位)。

吳崇銘表示，「敦富木白」產品規劃以大2房雙衛為主，戶戶雙面採光、衛浴皆開窗，兼具格局實用與生活舒適。基地座落十三期核心區位，鄰近中山醫學大學與大慶生活圈，周邊擁有熟成商業機能、學區資源與醫療照護配套。

此案步行可達綠川水岸步道，日常即享自然綠意與悠閒節奏。捷運綠線與台鐵大慶共構站近距可達，南來北往交通便捷，無論自住或置產皆具長期潛力。

吳崇銘強調，「敦富木白」選擇在十三期的黃金節點公開，不為話題，只為真正喜歡安穩生活節奏的居住者，預留一處低調純粹的城市角落。而目前此案獲得不少退休族群青睞，由於距離中山醫學大學很近，也有買家看好租屋市場需求。

敦富開發總經理吳崇銘說，敦富始終秉持「不多說，只想做好本分」的職人精神。圖／業者提供
「敦富木白」訴求純住宅，以26.9%超低公設比，實現高效生活空間。3D示意圖。圖／業者提供
重劃區 台中市

