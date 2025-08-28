通力電梯「崑山工業園」年產能10萬台 搶攻台灣百億元商機

國際大廠通力電梯（KONE）來勢洶洶，全球最大電梯生產基地「通力崑山工業園」展現強勁實力，要以AI派梯系統、智慧維保、能源回收方案，加上業界第一的出貨速度，全力搶攻台灣市場，目標2年內在台市占率由5％提升到10％以上。

通力電梯台灣董事總經理劉繼然28日表示，台灣電梯市場具有長期潛力，第一，老舊屋齡眾多，更新需求迫切；第二，台商回流、科技大廠擴廠，第三，未來陸續有不少大型商用不動產，包括辦公大樓、商場、飯店等落成，種種都帶來強勁需求，未來5年台灣電梯市場規模至少達365億元。

通力電梯為世界第二大電梯品牌，在台已多有實績，除了今年拿下台北雙星摩天大樓外，像是台北大巨蛋、板南線、環狀線、桃園機場第一航廈等，大型零售商場上則有IKEA、好市多等電梯也都是來自通力，值得一提的是，國內半導體大廠赴美設廠也由通力拿下訂單。

劉繼然表示，通力集團去年營收111億歐元（約新台幣3,949億元），總維保台數170萬台，電梯業務版圖橫跨全球60多個國家，擁有10個工廠，其中「通力崑山工業園」占地7.3萬坪，年產能達10萬台以上，為全球規模最大的電梯生產基地。

「通力崑山工業園」占包含三座電梯工廠和一座手扶梯工廠與超過200位研發團隊，累積出貨量已突破170萬台，將產品出口至100多個國家和地區，並擁有230項以上有效專利，另，該園區是當地最大的企業之一，同時也是當地年度稅額最高的企業，其雄厚的實力與巨大的產能可見一斑。

劉繼然表示，通力集團1996年進入中國大陸市場，2010年投資7,500萬美元打造電梯業在全球最大的單一生產基地，一年產能可達10萬台，相當於台灣一年電梯10倍的需求量，並打造樓高235.6公尺的測試塔，目前高速電梯已突破每秒20公尺的極限速度。

在AI浪潮下，通力電梯亦有著墨，劉繼然表示，通力的派梯系統已能透過人臉辨識與數據學習，提前分流人潮，降低候梯時間；全球工程團隊也能即時調取不同專案的運行數據，進行跨國比對與優化，這代表未來的電梯，將不只是「上下移動」，而是具備學習、預測與自我優化的智慧系統。

至於全球淨零碳盤趨勢下，通力致力實現營運碳中和，已推出全球首款碳中和電梯，並將能量回饋技術普及至全系產品，單梯回饋電量最高可達70%。

劉繼然表示，台灣正面臨高齡化、都市更新與大型交通樞紐建設的挑戰，對高運量、智慧化與節能垂直交通的迫切需求，通力AI派梯系統、數位孿生驗證與能源回收方案，可提升AI派梯系統、數位孿生驗證與能源回收方案。

此外，通力電梯還有一大優勢，劉繼然表示，通力崑山廠一周就可以出貨，是業界出貨速度最快的電梯廠，因此可滿足有急迫需求的客戶，像是先前有大賣場一年興建完成，必須馬上營業，此時通力電梯就可以做到快速出貨的服務。