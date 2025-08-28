快訊

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

通力電梯「崑山工業園」年產能10萬台 搶攻台灣百億元商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／上海28日電
通力電梯台灣董事總經理劉繼然。記者朱曼寧／攝影
通力電梯台灣董事總經理劉繼然。記者朱曼寧／攝影

國際大廠通力電梯（KONE）來勢洶洶，全球最大電梯生產基地「通力崑山工業園」展現強勁實力，要以AI派梯系統、智慧維保、能源回收方案，加上業界第一的出貨速度，全力搶攻台灣市場，目標2年內在台市占率由5％提升到10％以上。

通力電梯台灣董事總經理劉繼然28日表示，台灣電梯市場具有長期潛力，第一，老舊屋齡眾多，更新需求迫切；第二，台商回流、科技大廠擴廠，第三，未來陸續有不少大型商用不動產，包括辦公大樓、商場、飯店等落成，種種都帶來強勁需求，未來5年台灣電梯市場規模至少達365億元。

通力電梯為世界第二大電梯品牌，在台已多有實績，除了今年拿下台北雙星摩天大樓外，像是台北大巨蛋、板南線、環狀線、桃園機場第一航廈等，大型零售商場上則有IKEA、好市多等電梯也都是來自通力，值得一提的是，國內半導體大廠赴美設廠也由通力拿下訂單。

劉繼然表示，通力集團去年營收111億歐元（約新台幣3,949億元），總維保台數170萬台，電梯業務版圖橫跨全球60多個國家，擁有10個工廠，其中「通力崑山工業園」占地7.3萬坪，年產能達10萬台以上，為全球規模最大的電梯生產基地。

「通力崑山工業園」占包含三座電梯工廠和一座手扶梯工廠與超過200位研發團隊，累積出貨量已突破170萬台，將產品出口至100多個國家和地區，並擁有230項以上有效專利，另，該園區是當地最大的企業之一，同時也是當地年度稅額最高的企業，其雄厚的實力與巨大的產能可見一斑。

劉繼然表示，通力集團1996年進入中國大陸市場，2010年投資7,500萬美元打造電梯業在全球最大的單一生產基地，一年產能可達10萬台，相當於台灣一年電梯10倍的需求量，並打造樓高235.6公尺的測試塔，目前高速電梯已突破每秒20公尺的極限速度。

在AI浪潮下，通力電梯亦有著墨，劉繼然表示，通力的派梯系統已能透過人臉辨識與數據學習，提前分流人潮，降低候梯時間；全球工程團隊也能即時調取不同專案的運行數據，進行跨國比對與優化，這代表未來的電梯，將不只是「上下移動」，而是具備學習、預測與自我優化的智慧系統。

至於全球淨零碳盤趨勢下，通力致力實現營運碳中和，已推出全球首款碳中和電梯，並將能量回饋技術普及至全系產品，單梯回饋電量最高可達70%。

劉繼然表示，台灣正面臨高齡化、都市更新與大型交通樞紐建設的挑戰，對高運量、智慧化與節能垂直交通的迫切需求，通力AI派梯系統、數位孿生驗證與能源回收方案，可提升AI派梯系統、數位孿生驗證與能源回收方案。

此外，通力電梯還有一大優勢，劉繼然表示，通力崑山廠一周就可以出貨，是業界出貨速度最快的電梯廠，因此可滿足有急迫需求的客戶，像是先前有大賣場一年興建完成，必須馬上營業，此時通力電梯就可以做到快速出貨的服務。

「通力崑山工業園」樓高235.6公尺的測試塔，高速電梯已突破每秒20公尺的極限速度。記者朱曼寧／攝影
「通力崑山工業園」樓高235.6公尺的測試塔，高速電梯已突破每秒20公尺的極限速度。記者朱曼寧／攝影
「通力崑山工業園」為全球規模最大的電梯生產基地，包含三座電梯工廠和一座手扶梯工廠與超過200位研發團隊。記者朱曼寧／攝影
「通力崑山工業園」為全球規模最大的電梯生產基地，包含三座電梯工廠和一座手扶梯工廠與超過200位研發團隊。記者朱曼寧／攝影
「通力崑山工業園」廠區。記者朱曼寧／攝影
「通力崑山工業園」廠區。記者朱曼寧／攝影

延伸閱讀

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

影／被民進黨內圍攻 柯建銘：此時無聲勝有聲

錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

日女電梯內遭砍殺身亡！遭尾隨4公里闖入公寓 兇嫌非首次犯案

相關新聞

前七月全國移轉數僅15萬棟、年減近三成 專家：全年26萬棟目標危險了

住商機構彙整內政部資料，全國前七月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，創下自2018年以來新低。

長榮航空育嬰留停調薪爭議 將啟動薪資和解協商

桃園市空服員職業工會28日指出，長榮航空（2618）終於在8月7日通知，將針對2021至2023年間因育嬰留職停薪遭不利...

不敵限貸令？台南新光三越小北門店商圈房價年減約一成

根據台灣房屋集團統計，台南市區五大百貨商圈近一年房價表現，其中，新開幕的新光三越小北門店，周邊平均房價從去年每坪27.3...

雄獅看訂單能見度已達明年6月 三大趨勢赴歐旅遊熱度飆

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，加上中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市...

兩大網購平台爆「產地烏龍」 公平會點名警示

公平會近日認定蝦皮與momo購物網出現「產地標示不實」案例。兩起事件雖然違法情節尚屬輕微，但公平會強調，商品製造地屬於消...

南陽實業發表 SANTA FE Calligraphy 為貨物稅補助案通過後準備

雖然車市正逢民俗月淡季與關稅、貨物稅未定的青黃不接時期，南陽實業仍然發表新車，鎖定民俗月結束後，貨物稅三讀通過，補助案開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。