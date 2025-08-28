燁聯、華新麗華不銹鋼價上漲4000元 後市看旺

不銹鋼上游廠燁聯（9957）28日9月盤價如預期大幅調高，304每公噸上漲4,000元、316L附價漲3,000元；盤線大廠華新麗華（1605）300系漲4,000元。隨著上游廠強化價格策略，市場追漲氣氛轉強，不銹鋼後市看俏。

法人指出，亞洲最重要的不銹鋼原料供貨中心印尼青山近期持續墊高報價，有效帶動行情正向發展，「金9銀10」有機會實現。

燁聯表示，近期相關原料如鎳、鉻、鉬以及廢不銹鋼等成本皆呈現上漲局面，大陸及國際市場成交行情同步上揚，加上新台幣匯率走貶，有助客戶拓展出口外銷市場。

為反映整體生產成本上漲，及內、外銷市場現況，燁聯9月價格在前月相同量、價基礎下，分別提價。其中，304不銹鋼每公噸漲4,000元，430漲500元，316L附價每公噸調高3,000元。

華新麗華指出，隨著美國對等關稅大致定案，歐、日、韓等主要市場暑休結束，全球不銹鋼產銷不確定因素逐步消退，市場氛圍趨於穩定。另一方面，原料端如廢不銹鋼、鉻及鉬鐵等合金價格近期走揚，加上新台幣匯率走貶，都有效推升鋼廠生產成本。

綜合以上因素，華新麗華9月盤價以平高盤定調，其中300系盤元每公噸漲4,000元、316附價及200系調漲1,000元、400系平盤開出。