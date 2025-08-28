台幣走貶、原料走揚！華新9月盤價300系調漲每公噸4,000元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）28日開出9月盤價，受到原物料上漲、新台幣走貶等因素，300系調漲每公噸4,000元，316附價調漲每公噸1,000元，200系調漲每公噸1,000元，400系維持平盤。

華新指出，隨美國對等關稅大致定案，歐、日、韓等主要市場暑休結束，不確定因素已逐步消退，市場氛圍趨於穩定。同時，原料端如廢不鏽鋼、鉻及鉬鐵等合金價格近期走揚，加上新台幣匯率走貶，均推升鋼廠生產成本，因此調整9月盤元產品牌價，包括300系、316附價、200系均調漲。

1605華新

