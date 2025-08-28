向榮攜手日本New Cell Bio 進軍韓國再生醫療市場

向榮生技-創（6794）28日宣布，已與日本New Cell Bio Co., Ltd.（NCB）簽署合作協議，雙方將攜手進軍韓國再生醫療市場，專注於幹細胞及外泌體相關產品推廣。

向榮生技表示，NCB是一家以幹細胞為基礎的生物公司，總部設於東京都中央區，在韓國釜山設有分公司。NCB專注於再生醫學領域，與韓國知名的高麗大學醫院建立合作關係，並獲得日本再生醫學協會的認可，在再生醫療領域具備專業的學術背景和臨床資源，是向榮生技進軍韓國市場的理想合作夥伴。

向榮生技深耕再生醫學異體幹細胞領域多年，目前ELIXCYTE治療退化性關節炎及慢性腎臟病治療的臨床試驗進度皆領先國內同業。向榮生技擁有全台唯一經美國食品藥物管理局（FDA）主檔案（Master File）備案登記的異體細胞庫，已獲得衛福部審核通過PIC/S GMP先導廠房資格，並依自行研發的細胞製劑量產技術，為多家醫學單位及生技公司提供專業客製化的CDMO服務方案。

在外泌體領域，向榮生技同樣表現亮眼，公司的高濃度幹細胞分泌物外泌體產品早在2018年即開始外銷日本，已在國際市場累積豐富經驗。在國內也與台灣最大的美髮連鎖曼都髮廊建立策略聯盟，進軍護髮市場。

韓國幹細胞發展與外泌體產業蓬勃發展，NCB選擇與向榮合作，足見向榮產品的資質備受肯定。透過NCB的合作，向榮生技將結合NCB的在地經驗和醫療網絡資源，將台灣的幹細胞及外泌體產品推展至韓國市場。這次合作標誌著向榮生技國際化布局的重要進展，未來將持續尋求更多海外合作機會。