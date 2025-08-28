快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

住商機構彙整內政部資料，全國前七月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，創下自2018年以來新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，全國縣市前七月買氣與去年同期相比，皆有不同程度下滑，尤其以過去房市熱區如新竹縣市、南二都等處跌幅最重，如下半年交易再縮，今年全國買賣移轉棟數恐面臨26萬棟大關保衛戰。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前銀行滿水位問題難解，市場適逢近年來最大交屋潮將至，房市前景亦不明朗，加諸關稅問題後座力仍未浮現，自用客戶可多多看屋，伺機而動。

不過徐佳馨指出，無論是自用或是置產，現階段利率較多年前大幅攀升，購屋人更應評估自身財務狀況，並慎選置產地段，避免在財務壓力下沒頂。

據內政部資料，全國前七月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，創下自2018年以來新低。住商機構／提供
據內政部資料，全國前七月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，創下自2018年以來新低。住商機構／提供

前七月全國移轉數僅15萬棟、年減近三成 專家：全年26萬棟目標危險了

住商機構彙整內政部資料，全國前七月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，創下自2018年以來新低。

