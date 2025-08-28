中保科推廣全民急救e起來 成功挽救超過200條生命

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科舉辦New Life 200 公益感恩茶會。圖／業者提供

中保科技（9917）集團旗下中保關懷社會福利基金會主辦，財團法人厚生基金會、台灣飛利浦、立偉電子公司等協辦的「New Life 200 公益感恩茶會」於8月28日（四）舉辦。

「New Life 200 公益感恩茶會」邀請施救者、被救者及協助急救的夥伴再次重聚，分享生命奇蹟的動人故事，傳遞正向能量，並由中保科技集團董事長林建涵頒發感謝狀，感謝AED捐贈企業與善心人士，因為他們無私奉獻、讓AED走進更多角落。同時，也向英勇的施救者致贈感謝獎座，表彰他們在關鍵時刻挺身而出、挽救生命的勇敢精神。最後也邀請被救者一同切下象徵「重生」的蛋糕，寓意生命得以延續、愛心持續傳遞，場面溫馨感人。

中保關懷社會福利基金會由中保科技集團設立，長年深耕「長者關懷」與「AED及醫材公益捐贈媒合」。早在緊急救護法修法前(2008年)，集團旗下立偉電子便率先投入公眾AED推廣，是全台最早提供AED套裝整合服務並首創訂閱制(租賃)的公司。自2010年首例救活案例至2025年2月，透過中保科立偉電子布建的AED已成功救回超過200位患者康復出院，重返社會。

林建涵表示：中保科技不只是科技服務公司，更是守護社會的企業公民。未來AED一定可以拯救更多生命，這將是社會的好事與進步。他期盼能將急救推動從「設備裝設」升級為完整的「公眾行動力系統」，並期盼未來能推廣至家庭層面，讓AED從公共場域走進家戶，成為每個家庭的日常備用設備，培養全民對急救的習慣與準備，讓救命的可能無所不在。

