統一攻110億瓶裝水市場 衝鹼性水買氣快閃寧夏夜市

國內瓶裝水市場年產值約新台幣110億元，近年持續成長，銷售表現與天氣高度連動，尤其夏季一向是傳統旺季。隨著消費者飲水習慣改變，瓶裝水逐漸走向健康化與多元化，鹼性水、氣泡水等功能性產品成為飲料大廠如統一企業和泰山的角力重點。

面對競爭加劇，統一企業今天宣布旗下PH9.0鹼性離子水攜手寧夏夜市，舉辦快閃活動，強化品牌曝光。

統一企業為瓶裝水市場龍頭。統一企業表示，旗下瓶裝水品牌有鹼性離子水、水事紀天然礦泉水、H2O純水、UNI water以及UNI SPARKLING氣泡水等品牌；以鹼性水表現最佳，在統一超商年銷量約300至400萬箱。

業者分析，鹼性水因訴求健康頗受消費者青睞，近年成長明顯，根據資料，目前鹼性水已是瓶裝水最大品類，市占率高達5至6成，呈現逐年成長態勢；統一企業旗下鹼性離子水，以及台塩海洋鹼性水，長期在鹼性水銷售前兩名互有消長。

此外，泰山瓶裝水年銷總計接近500萬箱，以純水與氣泡水雙軌並進，呈現不同市場策略。

泰山向中央社記者表示，純水方面，根據2024年尼爾森市調顯示，市場銷售額約21億元，市占率排名第二；氣泡水受到年輕族群青睞，成長快速，泰山Cheers氣泡水年銷量達1500萬瓶，並延伸水果口味以搶攻年輕市場。

飲料業者指出，隨著消費者偏好多樣化，瓶裝水市場競爭將持續升溫，各大品牌將持續在產品線、通路與行銷策略持續角力。