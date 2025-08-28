半導體上下游擴廠需求推動 前八月商用不動產交易規模突破千億元

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

全球經濟高度不確定性的局面尚未緩解，產業表現出現分歧，連帶使得商用不動產買氣集中，根據第一太平戴維斯統計，今年前八月商用不動產交易金額累積破千億元，總金額達1,134億元，雖然比去年同期小幅減少10%，但在貿易戰與地緣政治風險環伺下，交易動能尚屬穩健。

科技業持續成為最大買方，購置金額達455億元，規模比去年同期減少130億元，其次為REITs以及投資公司等專業投資機構，購置金額達197億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，科技業需求主要來自半導體上下游廠商，隨著半導體大廠在中、南部建廠計畫陸續推進，不少廠商鎖定科學園區或距離園區車程30分鐘以內的產業園區設廠，除了現有廠房規格是否合用以外，廠區排汙與水電等基礎設施，成為半導體相關產業購廠的核心考量。

8月26日第一太平戴維斯協助完成的達佛羅中部科學園區廠房交易案，總金額6億元，即是由興櫃公司頌勝科技旗下的半導體關鍵材料商智勝科技取得，未來完成產線布局建置後，可以就近服務主要客戶。另外上周亦成功標售台南官田的廠房交易案，買方同樣為半導體供應商，因應南部科學園區客戶需求，進一步購廠擴張產能。

黃瑞楠指出，相較於科技業營運表現穩定，傳產製造業面臨這波經濟衝擊劇烈，不少企業盤點手上閒置或使用率低的廠房，加速資產活化。上周第一太平戴維斯成功協助傳產紡織業出售桃園蘆竹廠房，總金額4.7億元，買方為上櫃公司白紗科（8401）。預期今年下半年可望出現更多傳產業積極活化資產，若釋出的廠房符合上述半導體產業設廠需求的標的，將有機會成功出售。

