快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

德淵東協積極擴產 印度2廠今年量產、越南增建新廠

中央社／ 台北28日電

熱熔膠廠德淵企業董事長蕭向志今天表示，越南印度廠供不應求，除印度2廠今年內量產，董事會日前決議對越南子公司增資，擴建第2工廠。

德淵企業今天舉行線上法人說明會，蕭向志指出，台資與中資廠持續南進，產業鏈已明顯轉移至東協，將提升產能以掌握商機。東協市場需求強勁，訂單高於產能，產品應用於食品包裝、書本裝訂、手提袋及過濾器產業市占逐步增加；書本膠、食品飲料及高階木工傢俱訂單需求成長。

蕭向志說明，印度政府近期宣布下調商品及服務（GST）稅率，可望刺激內需消費，進一步帶動客戶訂單，而全球減塑及碳中和趨勢帶動綠色材料商機。

他認為，電動車應用需求提升、mini LED面板產業低碳創新製程的封裝膜應用，加上中國液晶面板模組自動化需求，且供應鏈在地化都有利特化品需求；其他包括不斷電系統、數據中心、雲端計算中心、AI伺服器產業需求，都有利特化產品銷售。

他說，除東協市場外，台灣市場整體持平，熱熔膠應用於過濾器產業需求成長，特用化學品在航海產業應用呈現持平；下半年營收可望較上半年成長，但全年營收仍較去年放緩。另外，歐、美市場在食品包裝、蠟燭產業、消費性膠條等市場後市可期。

德淵指出，低碳減塑、免塑膠纏繞膜解決方案，可降低碳排55%以上，節省成本62%。

在潔淨回收貼標熱熔膠方面，德淵取得澳洲政府批准參與塑料瓶潔淨回收計畫，與澳洲最大標籤製造商、回收業者策略聯盟，並取得韓國PET脫標測試通過。

德淵受匯損影響，今年上半年每股稅後盈餘0.31元，較去年同期的0.83元減少63%。

印度 東協 越南

延伸閱讀

美國開徵50%關稅 印度股市暴跌、短期市場壓力大

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

印度喜馬拉雅地區暴雨成災 朝聖路線山崩至少30死

羽球世錦賽／李哲輝楊博軒勝越南組合 男雙晉16強

相關新聞

長榮航空育嬰留停調薪爭議 將啟動薪資和解協商

桃園市空服員職業工會28日指出，長榮航空（2618）終於在8月7日通知，將針對2021至2023年間因育嬰留職停薪遭不利...

不敵限貸令？台南新光三越小北門店商圈房價年減約一成

根據台灣房屋集團統計，台南市區五大百貨商圈近一年房價表現，其中，新開幕的新光三越小北門店，周邊平均房價從去年每坪27.3...

雄獅看訂單能見度已達明年6月 三大趨勢赴歐旅遊熱度飆

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，加上中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市...

兩大網購平台爆「產地烏龍」 公平會點名警示

公平會近日認定蝦皮與momo購物網出現「產地標示不實」案例。兩起事件雖然違法情節尚屬輕微，但公平會強調，商品製造地屬於消...

南陽實業發表 SANTA FE Calligraphy 為貨物稅補助案通過後準備

雖然車市正逢民俗月淡季與關稅、貨物稅未定的青黃不接時期，南陽實業仍然發表新車，鎖定民俗月結束後，貨物稅三讀通過，補助案開...

撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

最新政大永慶房價指數出爐，數據顯示，今年第二季七都大樓房價全數下跌，新竹縣市下跌近4%最多。另外台北市公寓已經連續四季出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。