德淵東協積極擴產 印度2廠今年量產、越南增建新廠

熱熔膠廠德淵企業董事長蕭向志今天表示，越南、印度廠供不應求，除印度2廠今年內量產，董事會日前決議對越南子公司增資，擴建第2工廠。

德淵企業今天舉行線上法人說明會，蕭向志指出，台資與中資廠持續南進，產業鏈已明顯轉移至東協，將提升產能以掌握商機。東協市場需求強勁，訂單高於產能，產品應用於食品包裝、書本裝訂、手提袋及過濾器產業市占逐步增加；書本膠、食品飲料及高階木工傢俱訂單需求成長。

蕭向志說明，印度政府近期宣布下調商品及服務（GST）稅率，可望刺激內需消費，進一步帶動客戶訂單，而全球減塑及碳中和趨勢帶動綠色材料商機。

他認為，電動車應用需求提升、mini LED面板產業低碳創新製程的封裝膜應用，加上中國液晶面板模組自動化需求，且供應鏈在地化都有利特化品需求；其他包括不斷電系統、數據中心、雲端計算中心、AI伺服器產業需求，都有利特化產品銷售。

他說，除東協市場外，台灣市場整體持平，熱熔膠應用於過濾器產業需求成長，特用化學品在航海產業應用呈現持平；下半年營收可望較上半年成長，但全年營收仍較去年放緩。另外，歐、美市場在食品包裝、蠟燭產業、消費性膠條等市場後市可期。

德淵指出，低碳減塑、免塑膠纏繞膜解決方案，可降低碳排55%以上，節省成本62%。

在潔淨回收貼標熱熔膠方面，德淵取得澳洲政府批准參與塑料瓶潔淨回收計畫，與澳洲最大標籤製造商、回收業者策略聯盟，並取得韓國PET脫標測試通過。

德淵受匯損影響，今年上半年每股稅後盈餘0.31元，較去年同期的0.83元減少63%。