長榮航空育嬰留停調薪爭議 將啟動薪資和解協商

桃園市空服員職業工會28日指出，長榮航空（2618）終於在8月7日通知，將針對2021至2023年間因育嬰留職停薪遭不利處分的員工，啟動返還薪資的和解協商。然而，工會痛批桃園市政府屢屢拖延，從等待勞動部訴願結果，到承諾七月底完成審理，迄今卻毫無下文，形同一再跳票，直指市府「護航長榮、包庇財團，公然失信於勞工」。

工會表示，自2024年以來，長榮航空已七度遭認定違反《性別平等工作法》，其中最嚴重的違法情況，即是將「育嬰留停」列為不在職天數，影響員工調薪。

在工會推動下，近百名空服員參與勞資爭議調解，促使長榮航空於2025年修改調薪規範。但對於歷年遭違法扣減的薪資，公司始終拒絕返還，迫使工會再度號召超過六十位空服員提出性平申訴與支付命令，並於7月15日召開記者會，抗議桃市府拖延開罰，要求長榮立即返還薪津。

經過長達九個月的抗爭，長榮航空終於在8月7日同意展開和解協商，範圍涵蓋空服員、機師、地勤及辦公室人員，受惠人數達數百人。工會強調，這是勞工集體行動的重要勝利，再次證明「沒有工會，連最基本的權益都難以保障」。

工會提醒，因各員工的育嬰留停期間與受影響薪資不同，如對長榮航空提出的返還計算方式不符期待，不應輕易妥協，而是應持續提出性平申訴，以保障自身權益。

但工會也嚴厲批評桃園市政府並指出，已有超過六十位空服員在今年初陸續提出性平申訴，其法律性質與常務理事林昱嘉案件完全相同，只要市府比照前例立即認定違法並依法裁罰，員工早就能討回薪津。如今市府一再拖延，不僅跳票，更疑似為財團護航。工會表達最深遺憾，並強調將持續監督。