雄獅看訂單能見度已達6個月 三大趨勢赴歐旅遊熱度飆

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅董事總經理林淑貞、發言人賴一青看好今年歐洲線的爆發力。嚴雅芳／攝影
隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，加上中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，推升台灣赴歐旅遊熱度。雄獅（2731）發言人賴一青28日表示，受惠航班增加和旅遊型態改變，歐洲線是今年的大黑馬，訂單能見度已達六個月，且人次已回到疫情前水準，營收占比可望攀升。

賴一青表示，目前熱門地區依序為東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展，數據顯示，12日以上歐洲旅遊行程的出團占比，在疫後成長超過三倍；同時，具備深度、主題性的產品也展現出強勁的成長力道，例如，受惠於極光爆發周期，北歐四國1月至7月出團人數較去年成長七成五；西班牙朝聖之路的出團人數呈現倍數成長。

雄獅歐洲產品線涵蓋高CP值的「特選」行程、深度「經典」系列，以及專為中高端客群打造的「旗艦」路線，其中「經典」與「旗艦」合計佔比超過七成，顯示旅客對高品質旅遊的需求持續提升。

歐洲疫後有三大趨勢，包括長天數、慢旅行、深主題。賴一青表示，以往歐洲團體旅遊天數約為10天左右，但疫後旅客希望能夠一次玩得盡興，傾向拉長旅程天數，12天以上行程日益受到青睞，因此行程規劃上採雙點進出航班，或以鐵路銜接，不僅提升行程效率也增添豐富性。

其次，針對二訪或追求深度體驗的旅客而言，傳統頻繁拉車換宿、走馬看花的行程已無法滿足需求，取而代之的是在單一城市或國家停留更久的慢遊。隨著直飛航點不斷增加，此類行程的規劃也更具可行性。特別是在捷克、義大利以及法國等熱門目的地，這股趨勢更為明顯，顯示旅客已從單純的打卡觀光，逐步轉向重視深度體驗的旅遊型態。

此外，疫後報復性旅遊熱潮趨緩後，旅人的偏好正從大眾化轉向「主題化、深度化」，市場逐步由單純觀光，邁向更注重故事性與自我探索的旅遊體驗。以近年熱門的西班牙朝聖之路為例，越來越多台灣遊客選擇踏上這段旅程，感受宗教氛圍。

觀光 雄獅 西班牙

