淘寶攜手中國信託認證服務升級 推淘寶跨境貨到付款

淘寶28日宣布再次創新台灣跨境網購支付全新里程碑，整合淘寶平台上超過一億種跨境商品選擇，搭配導入中國信託銀行嚴謹的身分認證程序和個資保護，在台灣正式推出廣受消費者喜愛的「淘寶跨境貨到付款」服務。即日起，淘寶用戶、數百萬無卡族及擔心詐騙問題而以傳統現金交易的消費者，只需完成「中國信託貨到付款身分認證程序」即能獲得服務使用資格，待服務陸續上線後，就可於全台超過7,000家7-ELEVEN超商門市，簡單享受更安全、更便利、更多跨境商品選擇的貨到付款體驗。

根據《Digital 2024: TAIWAN》報告顯示，高達34.2%的台灣消費者將是否提供「貨到付款」視為網購的關鍵考慮因素，僅次於免運與優惠。另一方面，全台約有數百萬消費者尚未持有信用卡，或因為擔心詐騙問題而不敢使用線上刷卡支付，更偏好使用現金，這也成為沒有信用卡的台灣消費者，過去無法輕鬆購買跨境商品的關鍵痛點。

淘寶秉持「讓買跨境跟買本地一樣簡單」的理念，持續與本地不同生態夥伴合作，推出多元、創新的跨境網購體驗服務。在支付服務上，不但已導入了Apple Pay、街口支付等台灣消費者喜愛的本地化支付工具，也自2023年起推出「中國信託銀行帳戶直連跨境交易」的創新支付模式，台灣消費者可在完成身分認證程序後，直接獲得免綁卡、低手續費的帳戶扣款支付服務，讓跨境支付體驗更順暢，迅速成為淘寶平台在台灣市場支付額成長最快的支付工具。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟表示，根據平台數據顯示，淘寶在2023年導入用戶必需先完成身分認證才能開通使用資格的中國信託銀行帳戶直連跨境交易支付服務，是淘寶近年來在台灣支付額同比成長最高的支付工具，這反映出台灣消費者對於更安全、更有保障的無卡支付選擇有強烈需求。本次推出淘寶跨境貨到付款，基於過往與中信全球付跨境支付創新的配合基礎上，聚焦解決台灣高達數百萬無卡族不能跨境網購的問題，透過淘寶與中國信託銀行雙邊在跨境領域長期各自累積的專業能力與優勢資源，一起讓更多台灣本地用戶族群能更簡單、安心地嘗試跨境淘寶的消費樂趣。

中信銀行支付金融事業處長陳德風表示，新服務大幅簡化付款流程，提升客戶跨境購物支付體驗，也適用於未使用信用卡以及重視消費支出管理的客戶，未來也將依據用戶回饋持續提升使用體驗。

淘寶推出的跨境貨到付款服務，強化了台灣消費者高度在意的交易安全性與支付便利性，即日起，消費者只需完成「中國信託貨到付款身分認證程序」，就能獲得服務使用資格。待服務陸續上線後，就可於全台超過7,000家7-ELEVEN超商門市，簡單享受更安全、更方便、商品選擇更多的跨境貨到付款支付體驗。