兩大網購平台爆「產地烏龍」 公平會點名警示

公平會近日認定蝦皮與momo購物網出現「產地標示不實」案例。兩起事件雖然違法情節尚屬輕微，但公平會強調，商品製造地屬於消費者極為關心的資訊，業者刊登廣告時必須與事實相符，否則將違反《公平交易法》第21條規定。

公平會指出，第一起案例是林姓業者在蝦皮購物平台銷售床架，廣告宣稱「產地台灣」。不過調查發現，該商品實際上是業者先在中國電商購買床架主體，再運到台灣依顧客需求進行零件改裝或補強，未符合經濟部及財政部關務署認定的「實質轉型」標準，不能標示為「臺灣製造」。因此廣告內容與事實不符，已構成不實廣告，公平會決議去函警示。

第二起案例則發生在momo購物網。青琦實業有限公司銷售「日本ECHO料理用油刷」時，廣告使用「日本製」、「日本製造」、「MADE IN JAPAN」字樣，但實際產品包裝卻標示為「中國製」。青琦公司坦承因同品牌確實有部分商品為日本製，內部作業疏失導致誤植標示，才造成消費者可能誤認。公平會認為，該行為足以引起一般大眾對商品來源的錯誤認知，因此一併警示青琦公司及平台業者富邦媒體公司。

公平會提醒，廣告宣稱商品製造地，應以事實為基礎，刊登前務必審慎確認內容真實性，以免誤導消費者而觸法。