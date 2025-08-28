撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

最新政大永慶房價指數出爐，數據顯示，今年第二季七都大樓房價全數下跌，新竹縣市下跌近4%最多。另外台北市公寓已經連續四季出現跌幅，新北市公寓房價也在第二季下跌3%。

觀察2025年Q2七大都會區的大樓房價指數變化，與Q1相比，七都大樓房價指數均下跌，跌幅0.4%至3.7%之間。新竹以季跌幅3.7%最多，台南下跌2.7%居次。台中、高雄分別也有2.1%與1.7%的跌幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025年Q2在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方期待有一定的降幅才願意進場，而不少賣方也評估房市現況，願意讓利促成交，使本季七都大樓房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價持續修正中。

郭翰分析，跌幅最深的新竹縣市，雖新增供給有限，剛性需求強勁，但仍不敵房市政策的衝擊，房市熱度也跟著降溫，從實施信用管制後的2024年Q4到2025年Q2，大樓房價指數顯示過去漲多的房價開始明顯修正。

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2025年Q2均下跌。其中，台北地區公寓指數連四季下跌，且2025年Q1季跌幅僅1.6%，本季又再擴大至3.2%，房價已有不小的修正幅度。

新北地區公寓指數則是近四個季度共有三季下跌，經2024年Q3、Q4下修後，2025年Q1指數盤整，本季指數跌幅又再擴大至3.2%，整體房價呈現走跌趨勢。