快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
最新政大永慶七都大樓房價指數顯示，2025年Q2七都大樓房價全數走跌。房市示意圖／永慶房屋提供
最新政大永慶七都大樓房價指數顯示，2025年Q2七都大樓房價全數走跌。房市示意圖／永慶房屋提供

最新政大永慶房價指數出爐，數據顯示，今年第二季七都大樓房價全數下跌，新竹縣市下跌近4%最多。另外台北市公寓已經連續四季出現跌幅，新北市公寓房價也在第二季下跌3%。

觀察2025年Q2七大都會區的大樓房價指數變化，與Q1相比，七都大樓房價指數均下跌，跌幅0.4%至3.7%之間。新竹以季跌幅3.7%最多，台南下跌2.7%居次。台中、高雄分別也有2.1%與1.7%的跌幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025年Q2在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方期待有一定的降幅才願意進場，而不少賣方也評估房市現況，願意讓利促成交，使本季七都大樓房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價持續修正中。

郭翰分析，跌幅最深的新竹縣市，雖新增供給有限，剛性需求強勁，但仍不敵房市政策的衝擊，房市熱度也跟著降溫，從實施信用管制後的2024年Q4到2025年Q2，大樓房價指數顯示過去漲多的房價開始明顯修正。

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2025年Q2均下跌。其中，台北地區公寓指數連四季下跌，且2025年Q1季跌幅僅1.6%，本季又再擴大至3.2%，房價已有不小的修正幅度。

新北地區公寓指數則是近四個季度共有三季下跌，經2024年Q3、Q4下修後，2025年Q1指數盤整，本季指數跌幅又再擴大至3.2%，整體房價呈現走跌趨勢。

郭翰表示，目前銀行房貸額度仍緊，購屋族取得貸款門檻高、排撥時間長，市場交易難度提升，直接衝擊市場買氣。目前看來，下半年房市交易量回升空間有限，預期整體房市會呈現「量縮價緩跌」的格局。

政大永慶七都大樓房價指數近一年逐季漲跌幅。資料來源／永慶房屋
政大永慶七都大樓房價指數近一年逐季漲跌幅。資料來源／永慶房屋

房價 房貸 買氣 關稅

延伸閱讀

卓榮泰籲「水龍頭開大一點」 央行9月理監事會房貸管制受矚目

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄港狂風暴雨 旗津大樓鷹架倒塌壓毀電線釀千戶停電

相關新聞

撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

最新政大永慶房價指數出爐，數據顯示，今年第二季七都大樓房價全數下跌，新竹縣市下跌近4%最多。另外台北市公寓已經連續四季出...

兩大網購平台爆「產地烏龍」 公平會點名警示

公平會近日認定蝦皮與momo購物網出現「產地標示不實」案例。兩起事件雖然違法情節尚屬輕微，但公平會強調，商品製造地屬於消...

南陽實業發表 SANTA FE Calligraphy 為貨物稅補助案通過後準備

雖然車市正逢民俗月淡季與關稅、貨物稅未定的青黃不接時期，南陽實業仍然發表新車，鎖定民俗月結束後，貨物稅三讀通過，補助案開...

交易慘淡 房仲：全台買賣移轉棟數恐失守26萬棟

全台不動產市場進入寒冬，恐怕將重現2016~2017年時房市谷底。住商機構彙整內政部資料指出，全台1~7月買賣移轉棟數僅...

首屆「永續轉型與創新工作坊」 為中小企業找出轉型方向

「受美國對等關稅的衝擊，幾乎處在生死關頭，但來台北看到大晴天，預告著我們走在正確的方向。」以生產工具機為主的台中市大光長榮機械公司業者，26日下午參加願景工程基金會攜手KPMG安侯永續顧問公司舉辦的第一屆「永續轉型與創新工作坊」後轉趨樂觀，彷彿看到希望。

北市豪宅新案買氣冷清 今年僅三案破億元

台北市豪宅市場崩盤，根據統計，今年實價揭露破億元的新建案僅有三處，包括大安區「德運安和」、「敦南詠楽」，以及中山區「宏築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。