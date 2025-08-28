寶齡富錦提交 PBF 1681 Tablet 新劑型暨新適應症藥品上市許可

寶齡（1760）近日宣布，已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提交PBF 1681 Tablet新劑型暨新適應症之新藥查驗登記（NDA）申請，擬用於治療慢性腎臟病（CKD）成人患者之缺鐵性貧血，並降低其血清磷濃度。預計於核准後推動商品化上市，造福廣大CKD患者族群。

寶齡富錦表示，PBF 1681 Tablet 之主要成分為藥用級檸檬酸鐵配位複合物（Ferric Citrate Coordination Complex），具備鐵補充與磷結合作用雙重藥理機制，可同時改善CKD患者常見的貧血與高磷血症問題，提供臨床整合性治療新選擇。

根據健保署資料，台灣每年接受透析治療之患者約 8–9萬人，2024年透析相關醫療支出約新台幣460億元。另依 2008年發表於 The Lancet 的研究，台灣CKD 盛行率約 11.93%，患者人數逾200萬人。腎功能惡化將導致磷排除障礙與紅血球生成不足，進而引發高血磷與貧血等併發症。研究亦指出，透析患者高磷血症比例約80%，貧血在CKD族群之整體盛行率約 33%，並隨病程進展而顯著上升：第 1 期 17%、第 2 期 20%、第 3 期 32%、第 4 期 60%、第 5 期 76%。。

寶齡富錦表示，PBF-1681 Tablet具潛力成為CKD整合治療的創新選擇，尤其對早期病患提供兼顧療效與用藥便利性的雙重價值。根據本公司與Akebia Therapeutics, Inc.簽訂之授權契約，該產品取得上市許可並正式商業化後，公司將就淨銷售額支付個位數百分比權利金予 Akebia Therapeutics, Inc.，作為劑型專利之授權對價。