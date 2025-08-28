快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

交易慘淡 房仲：全台買賣移轉棟數恐失守26萬棟

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

全台不動產市場進入寒冬，恐怕將重現2016~2017年時房市谷底。住商機構彙整內政部資料指出，全台1~7月買賣移轉棟數僅15.4萬棟，較去年同期減少26.8%，下半年交易若再縮，今年買賣移轉棟數恐面臨26萬棟保衛戰。

根據內政部統計，全台1~7月買賣移轉棟數達15萬4,077棟，對比去年同期的21萬481棟，年跌26.8%，並創下自2018年以來新低。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台上半年受央行第七波信用管制措施餘波衝擊，加上限貸令使買盤進場意願急凍，令整體買氣急凍。

另觀察近10年前7月全台買賣移轉棟數，以2016年達13.3萬棟最低，2017年達15.1萬棟次低，而今年至今買賣移轉棟數累計約15.4萬棟，已可比擬當年慘況，若此狀況延續，今年恐將面臨保衛26萬棟大關。

觀察數據，各縣市1~7月買賣移轉棟數除苗栗縣近乎持平之外，其他縣市皆呈現跌幅，並以基隆市、新竹市、高雄市、台南市、新竹縣買氣最冷淡，跌幅皆達3成以上。

賴志昶指出，上述區域皆屬疫情後房市大幅起漲區域，各有不同議題，如基隆市有基隆捷運、品牌建商進駐，而新竹縣市有竹科客群帶動，南二都亦有半導體產業進駐創造話題，令五縣市去年以前買氣大增，惟適逢房市翻轉，此類依託房市話題撐起的熱區，因投資、置產風氣較盛，漲多即會回跌更重。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前銀行滿水位問題難解，市場適逢近年來最大交屋潮將至，房市前景亦不明朗，加諸關稅問題後座力仍未浮現，自用客戶可多多看屋，伺機而動。

不過在無論是自用或是置產，自備款與貸款之外，現階段利率較多年前大幅攀升，購屋人更應評估自身財務狀況，並慎選置產地段，避免在財務壓力下沒頂。

全台近年1~7月買賣移轉棟數。（表／住商機構提供）
全台近年1~7月買賣移轉棟數。（表／住商機構提供）

房市 買氣 內政部

延伸閱讀

李同榮槓上張建一 「是誰在道德綁架央行？」

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

岳母示警女兒遇詐騙購買泰達幣 他「罵」醒妻子但百萬元已進詐團口袋

竹科三期必要性評估報告完成審查 楊文科：延宕30年計畫露曙光

相關新聞

撐不住！七都房價跌幅擴大 這裡季跌近4%最慘

最新政大永慶房價指數出爐，數據顯示，今年第二季七都大樓房價全數下跌，新竹縣市下跌近4%最多。另外台北市公寓已經連續四季出...

交易慘淡 房仲：全台買賣移轉棟數恐失守26萬棟

全台不動產市場進入寒冬，恐怕將重現2016~2017年時房市谷底。住商機構彙整內政部資料指出，全台1~7月買賣移轉棟數僅...

首屆「永續轉型與創新工作坊」 為中小企業找出轉型方向

「受美國對等關稅的衝擊，幾乎處在生死關頭，但來台北看到大晴天，預告著我們走在正確的方向。」以生產工具機為主的台中市大光長榮機械公司業者，26日下午參加願景工程基金會攜手KPMG安侯永續顧問公司舉辦的第一屆「永續轉型與創新工作坊」後轉趨樂觀，彷彿看到希望。

北市豪宅新案買氣冷清 今年僅三案破億元

台北市豪宅市場崩盤，根據統計，今年實價揭露破億元的新建案僅有三處，包括大安區「德運安和」、「敦南詠楽」，以及中山區「宏築...

有錢人跑光？ 破億新案賣不動、大半年僅成交10戶

住展雜誌彙整今年迄今台北市新公開建案實價資訊，截至目前僅3案有總價破億元交易，分別為大安區「德運安和」、「敦南詠楽」，中...

加速貨物通關 高雄關提醒「扳手套筒」正確稅則號別

高雄關表示，近來有業者申報自中國大陸進口「扳手套筒，POWER NUT DRIVER」，原申報稅則號別第8207.90....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。