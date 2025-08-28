有錢人跑光？破億新案賣不動 今年僅10筆交易

建商推案興致缺缺，北市億元級預售案驟冷。據住展雜誌統計今年以來北市億元級新推案，僅有3案，包括大安區「德運安和」、「敦南詠楽」及中山區「宏築臻玥」，對比去年有6社區都見不少億元戶，高總價產品供需明顯低檔，進一步觀察上半年新推案億元交易，僅10筆，較去年75筆大減86.6％。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，豪宅在屢次打房政策都當祭旗，交易上的緊箍咒有貸款限制三成、沒有寬限期，且過去常見公司法人名義購置的節稅效益也受限，而持有上亦面臨房屋稅加成計算，若為多屋大戶又會因囤房稅調整而增添持有成本，均屬相當不友善的狀態。另，政經不穩定、不動產景氣差也影響金字塔頂端富豪企業主們的布局。

陳炳辰指出，若非追求一線亮眼高知名度社區，或是價格划算、個人需求等因素，在現金為王、謹慎投資的形勢下，本就不是以量取勝的市場，更呈現買氣弱化，建商推案無疑同步興致缺缺，皆演變成慘澹的結果。

觀察今年上億元的新案交易，目前以「德運安和」、「敦南詠楽」為亮點，前者有三戶破億元外，亦有一戶單價200萬元成交案，讓今年高總新案終見200萬俱樂部新成員。

「敦南詠楽」則一共5筆買賣總價在1至1.2億元，量體較多，惟「敦南詠楽」主力坪數不乏四、五十坪，多有交易在總價六千多萬元，可避免豪宅相關限制門檻，其實相當謹慎於總價過高帶來高處不勝寒的窘況。

此外，有兩高樓層戶總價都逾1.2億元的「宏築臻玥」，卻沒有更多此等檔次的實登，除了勢必透露整體買盤侷限性外，該案類似「敦南詠楽」多有中坪數規劃，總價在六千多萬元，並不以大豪宅自居，反倒有利銷況。

今年僅一破億新案的其中一戶達標單價200萬元，而如去年推案在捷運信義安和站一帶的「吾雙」，到目前為止就揭露20多筆單價200萬元以上、總價破億元的成交量體，又在林森商圈的「森仰」雖沒有單坪200萬元身價，也曝光了近20筆的破億元交易，甚至有4筆交易逾2億元，今年豪宅新案的成績對比無疑黯淡。