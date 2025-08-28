北市豪宅新案買氣冷清 今年僅三案破億元

台北市豪宅市場崩盤，根據統計，今年實價揭露破億元的新建案僅有三處，包括大安區「德運安和」、「敦南詠楽」，以及中山區「宏築臻玥」，對比去年有六個社區出現億元戶，今年高總價產品供需明顯降溫。

住展企研室總監陳炳辰分析，豪宅長期受政策打房影響，貸款成數受限、無寬限期，公司法人購屋節稅效益也不再，加上囤房稅與房屋稅增加持有成本，使得買盤轉趨謹慎。當前政經環境不穩定，豪宅市場更難以量取勝，建商推案意願同步減弱。

在少數亮點中，「德運安和」出現一筆每坪單價200萬元成交，為今年首見加入「200萬俱樂部」的新案；「敦南詠楽」則有五筆總價1至1.2億元交易，但主力仍落在6000萬元級距，以避開豪宅限制。至於「宏築臻玥」雖有兩戶成交逾1.2億元，但整體成交仍以中坪數、總價6000萬元左右為主。

相較去年「吾雙」單案就有20多筆億元交易，甚至林森商圈「森仰」亦有逾20筆破億元成交，今年豪宅市場顯得黯淡。陳炳辰指出，後續如西華飯店改建案、南港區新案，或有望衝上單坪200萬元，但豪宅仍屬小眾產品，銷售將是一場長期抗戰。