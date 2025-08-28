有錢人跑光？ 破億新案賣不動、大半年僅成交10戶

住展雜誌彙整今年迄今台北市新公開建案實價資訊，截至目前僅3案有總價破億元交易，分別為大安區「德運安和」、「敦南詠楽」，中山區「宏築臻玥」，且逾半年僅有10筆。對比去年有6社區見億元戶，總數達75筆，高總價市場明顯陷入低潮。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，豪宅在屢次打房政策都被拿來當祭旗，目前在交易持有上有多重緊箍咒，包括貸款限制三成、沒有寬限期，公司法人限制購買，房屋稅加成計算，若有多戶還會因囤房稅而增添持有成本。

面臨政策極度不友善，加上政經不穩定干擾金字塔頂端富豪企業主房產布局，若非價格划算、個人需求，在目前現金為王、謹慎投資的形勢下，買氣自然低迷，建商推案也同步興致缺缺，演變成目前慘澹的結果。

觀察今年能賣上億元的新案，目前以「德運安和」、「敦南詠楽」為亮點，「德運安和」有三戶破億元外，也有一戶單價200萬元成交案，讓今年高總新案終見200萬俱樂部新成員。

「敦南詠楽」一共有5筆買賣總價在1至1.2億元，量體較多，但敦南詠楽主力坪數不乏四、五十坪，多有交易在總價六千多萬元，以避開豪宅相關限制門檻。

宏築臻玥規畫類似「敦南詠楽」，不少中坪數規劃，總價在六千多萬元，僅有兩高樓層戶總價逾1.2億元，個案不以大豪宅自居，反倒有利銷況。