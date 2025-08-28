加速貨物通關 高雄關提醒「扳手套筒」正確稅則號別

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
高雄關提醒業者正確申報「扳手套筒」之貨品稅則號別。圖／財政部關務署
高雄關表示，近來有業者申報自中國大陸進口「扳手套筒，POWER NUT DRIVER」，原申報稅則號別第8207.90.10號「其他可互換工具，手工具用」，第1欄關稅稅率4%，第2欄關稅稅率適用ECFA優惠關稅。但經查驗結果應歸列稅則號別第8204.20.00號「有或無把手之可互換扳手套筒」，第1欄關稅稅率10%，第2欄關稅稅率無ECFA優惠關稅適用。

高雄關進一步說明，經查來貨為鉻釩鋼製之可互換長板手套筒，其設計須配合電動或氣動等工具動力使用，以拆卸或裝配較狹窄或凹陷深處之螺栓或螺母。依海關進口稅則解釋準則一、三（甲）及六之規定，稅則號別所歸列之貨品名稱說明較具體明確者，應較一般性說明者為優先適用。並參據H.S.中文註解第8204節：「本節包括下列手工具：……（2）有無把手之可互換扳手套筒，包含驅動頭與延長桿」及第8207節：「列入本節之工具包括：……（9）其他可互換工具，如：…（d）螺絲起子替換頭」之詮釋，旨揭貨物既為可互換扳手套筒，應歸列貨名較具體明確的稅則號別，即應歸列第8204.20.00號「有或無把手之可互換扳手套筒」。

高雄關呼籲，業者報運進口此類貨物時，應正確申報貨品稅則號別，產地如為中國，並注意其無ECFA優惠關稅適用，以利通關並減少徵納雙方爭議。如有疑問時，可於進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，向海關申請稅則預先審核以加速通關。如有稅捐爭議時，可向納保官申請溝通協調，以協助解決問題。

