漢翔董事長胡開宏任期屆滿卸任 總經理曹進平代理董事長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔公司今表示，董事長胡開宏領導公司逾6年，去年屆65歲，曾向行政院提出屆齡辭任請求，因行政院基於其專業長才，予以留任一年，任期至今年8月27日屆滿，今解除職務生效，由總經理曹進平代理董事長職務。

漢翔說，胡開宏自2019年3月18日接任以來，任內歷經波音停產、全球疫情等重大挑戰，仍能帶領團隊完成各項任務。此期間，公司營收由200餘億元成長至將近400億元，公司股價亦曾締造倍數成長的歷史紀錄。

胡開宏已於今年8月上旬正式向經濟部表達不再續任之意願。在任期最後階段，仍親自率隊遠赴海外拓展業務，並已取得具體成果。

