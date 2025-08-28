漢翔董座胡開宏任期屆滿 由總經理曹進平代理董事長
漢翔公司（2634）表示，董事長胡開宏自108年3月18日接任以來，領導公司逾六年，任內歷經波音停產、全球疫情等重大挑戰，仍能帶領團隊完成各項任務。此期間，公司營收由200餘億元成長至將近400億元，公司股價亦曾締造倍數成長的歷史紀錄。
胡開宏去(113)年屆滿65歲，曾向行政院提出屆齡辭任請求，惟行政院基於其專業長才，予以留任一年，任期至今(114)年8月27日屆滿，8月28日解除職務生效，由總經理曹進平代理董事長職務。
胡開宏已於今年8月上旬正式向經濟部表達不再續任之意願。在任期最後階段，仍親自率隊遠赴海外拓展業務，並已取得具體成果，後續相關進展，將適時向社會各界報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言