漢翔董座胡開宏任期屆滿 由總經理曹進平代理董事長

漢翔公司（2634）表示，董事長胡開宏自108年3月18日接任以來，領導公司逾六年，任內歷經波音停產、全球疫情等重大挑戰，仍能帶領團隊完成各項任務。此期間，公司營收由200餘億元成長至將近400億元，公司股價亦曾締造倍數成長的歷史紀錄。

胡開宏去(113)年屆滿65歲，曾向行政院提出屆齡辭任請求，惟行政院基於其專業長才，予以留任一年，任期至今(114)年8月27日屆滿，8月28日解除職務生效，由總經理曹進平代理董事長職務。

胡開宏已於今年8月上旬正式向經濟部表達不再續任之意願。在任期最後階段，仍親自率隊遠赴海外拓展業務，並已取得具體成果，後續相關進展，將適時向社會各界報告。