快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

百貨進駐房價掛保證？台南這間新開幕周邊竟跌一成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新光三越小北門店正式進駐台南北區。圖／台灣房屋提供
新光三越小北門店正式進駐台南北區。圖／台灣房屋提供

百貨進駐房價掛保證？台南市新光三越小北門店將於8月29日正式試營運，台灣房屋集團統計台南市區五大百貨商圈近一年房價表現，結果發現新開幕的新光三越小北門店，周邊平均房價從去年每坪27.3萬元，今年下修至24.5萬元，跌幅約1成，表現似乎不見慶祝行情。

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，新光三越小北門店舊址，為許多老台南人的青春回憶「東帝士百貨」，原址拆除後興建為結合商辦、百貨的南山台南廣場，新光三越承租4層樓，商場面積約1.1萬坪，成為台南市區的第7間大型百貨，也是北區規模最大的百貨商場。閒置24年後，台南人經典地標華麗轉身，讓在地人期待不已。

李吟蔚表示，該商圈近消費力高的鄭子寮重劃區，區段生活機能成熟，未來亦擁有北外環快速道路機能，可快速串接南科，而該區住宅以透天聚落為主，近年陸續有多個預售大樓案進駐，買氣不俗。

其中周邊兩年內交屋的新成屋，如「遠雄北府苑」、「欣府城・一品樓」，成交均價均有4字頭行情，但隨波段新屋交屋潮結束，少了高價新案撐場，今年交易拉回到中古市場，均價表現也跟著回落。

另一方面，2023年就已宣布新光三越即將進駐，利多已提前反映，也讓消化後的價格漲幅相對不明顯，加上今年受央行限貸令影響，台南房市景氣降溫，購屋族對高總價物件及追價表現上相對保守，房價表現因而收斂。

雖然面臨大環境不利因素，但仍有百貨商圈展現強勁抗跌力！像是坐擁新光三越中山店、Focus及大遠百公園店，三大百貨集結的火車站前商圈，房價表現就很給力，區段今年每坪均價來到26萬元，年漲幅突破1成，另外大遠百成功店所屬的成大商圈，及新光三越台南新天地周邊房價，皆小幅上漲8~9%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受限貸令政策影響，購屋族為避免房貸卡關，普遍出現縮預算、降總價的現象，降低申貸額度門檻，以爭取順利核貸，在此情況下，一些總價帶親民、供給量少，同時兼具生活機能的商圈，反而成為低迷房市中的亮點。

李家妮指出，在大環境走弱之際，能否支撐房價發展，關鍵仍在於生活圈本身的整體機能條件與人口動能。以站前商圈來說，坐落市中心蛋黃區，租買需求來源多元，加上區段新案稀缺，以價格親民的中古住宅為主力，因此市場表現穩定，且未來台鐵地下化與捷運綠線建設紅利，也讓房價具備長線支撐力道，展現出抗跌的市場特性。

台南市區大型百貨商圈房價。資料來源／台灣房屋
台南市區大型百貨商圈房價。資料來源／台灣房屋

房價 商辦 重劃區 新光三越

延伸閱讀

東帝士舊址變身新光三越小北門店明試營運 市府提前部署交管

SHIATZY CHEN 2025/26秋冬系列上市 加碼全台首夏姿雙品牌期間限定店

台中新光三越拚復業 八大項目修復需經三級檢核機制

Paul Smith台南新光三越正式開幕 還原經典英式幽默、彩色條紋藏細節

相關新聞

百貨進駐房價掛保證？台南這間新開幕周邊竟跌一成

百貨進駐房價掛保證？台南市新光三越小北門店將於8月29日正式試營運，台灣房屋集團統計台南市區五大百貨商圈近一年房價表現，...

漢翔董事長胡開宏任期屆滿 由曹進平代理董事長職務

漢翔（2634）公告，董事長胡開宏職務延長任期屆滿，自114年8月28日解除職務生效，由曹進平總經理代理董事長職務。

中路重劃區房價支撐穩 信義房屋揭原因

桃園地政事務所統計2025年第一季桃園區三大開發區預售屋平均單價，最高為中路重劃區54.6萬，信義房屋專家指出，中路重劃...

營建廢棄減廢10%！遠雄「好室智造所」全台巡迴首站台中港啟航

遠雄建設永續子品牌「好室智造所」全台巡迴昨台中港啟航。遠雄2018年起推動品牌轉型，已有高雄、台中共二建案落實永續、共享...

智慧經營／禾榮科技總經理走對的路 做對的事

台灣醫療科技領域新星、2017年8月成立的禾榮科技即將在9月掛牌上市。總經理沈孝廉表示，禾榮科在技術研發、團隊管理與生命...

老園丁耕讀筆記／新創啟示錄 四個關鍵策略

對經常開車的人來說，這些情境再熟悉不過：找停車位不易、進停車場要取票、離場前排隊繳費，加油付款等。看似簡單的動作其實麻煩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。