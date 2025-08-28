快訊

中路重劃區房價支撐穩 信義房屋揭原因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中路重劃區發展已成熟，吸引首購、換屋族群入住。（圖:信義房屋提供）
桃園地政事務所統計2025年第一季桃園區三大開發區預售屋平均單價，最高為中路重劃區54.6萬，信義房屋專家指出，中路重劃區發展近十年，生活機能成熟，加上有多個指標建案推出，定錨區域房價，進而支撐整體價格。

據統計，桃園區三大重劃區為經國重劃區、中路重劃區及小檜溪重劃區，預售屋平均單價分別為每坪46萬、54.6萬及53.6萬元，整體市場呈現價穩量縮趨勢，其中以中路重劃區均價最高。

信義房屋中路重劃店陳恆逸表示，區域內部分建案成交價達每坪62至65萬元，另有個別開價達7字頭的高端產品，拉高整體均價。相較經國、小檜溪等開發區域，中路重劃區發展時間較長，基礎建設與生活機能逐漸完善，加上交通便利，有助房價表現。

生活機能方面，目前中路重劃區已有多家銀行進駐，全聯福利中心、麥當勞、星巴克等連鎖品牌陸續設點。過去位於桃園舊市區的商家也看好該區發展潛力，選擇轉進設店。

交通方面，中路鄰近南桃園交流道，開車約5至10分鐘即可上國道，對通勤族極具吸引力。陳恆逸補充，中路重劃區為純住宅區，環境單純，住宅量體大且綠覆率高，適合自住與退休族群，隨著商圈成熟，買方對建商開價接受度提高，提升成交意願。

陳恆逸說，區域土地以住宅用地為主，商業用地比例較低，目前大興西路有商辦正在開發，未來完工後預期可帶動就業與人口紅利。由於商辦坪數規劃較大，可望吸引大型企業進駐，進一步提升區域活力與房市動能。

目前區域內新古屋單價約每坪48至50萬元，預售屋則落在55至60萬元之間，市場上約有5至6個案場銷售中，產品以2至3房為主。購屋族群以桃園在地客占比約七成，首購族為主；外地客約三成，主要為尋求較大空間的家庭，考量通勤便利，自新竹、新北、台北移居而來。

產品總價方面，兩房約1500萬元上下，三房約2000萬元。由於屋齡普遍較新，看屋族群年齡層偏低，資訊接收多元，購屋前會同時比較預售與中古產品，決策時間相對拉長。

陳恆逸表示，受到第七波信用管制影響，貸款成數成為消費者主要關注點。目前銀行鑑價與實際成交價仍有落差，多數貸款成數落在七成至七成五之間。

建案 房價 桃園 重劃區 預售屋 開發區

