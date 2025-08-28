營建廢棄減廢10%！遠雄「好室智造所」全台巡迴首站台中港啟航

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
遠雄建設品牌轉型 「好室智造所」全台巡迴展首站台中港啟航。圖／業者提供
遠雄建設永續子品牌「好室智造所」全台巡迴昨台中港啟航。遠雄2018年起推動品牌轉型，已有高雄、台中共二建案落實永續、共享「FGN Farglory Next」精神，導入永續共生精神，其中以鋁模新式工法有效減廢10％、磁磚回收減廢5％。

遠雄建設總經理王耀堂說，營建業每年產生的廢棄物達200萬公噸，遠雄建設透過兩大永續子品牌「工地再生計畫」、「好室智造所」，將永續、共生融入生活和住宅中，不僅工地與產業剩餘資源轉化為可循環、可再生的建材與材料，讓綠色創新從源頭萌芽，延伸到每一個生活角落。

遠雄房地產總經理張麗蓉說明，高雄「遠雄PARK 16」和台中造鎮計畫在清水區的壓軸「遠雄星呈」，兩建案均導入永續共生精神，融入可回收建材達到減廢目標，其中以鋁模新式工法將能有效減廢10％、磁磚回收也能做到減廢5％，落實遠雄將未來居住實驗落實到永續行動當中。

「好室智造所」8月底啟動，展開全國巡迴行動策展，共計舉辦24 場次，首站從具有10年造鎮的台中港市鎮重劃區啟航；後續將陸續前進台中七期、台南市、高雄市、台北市等遠雄深耕區域，透過靜態展覽、互動體驗與共享交流三大亮點，讓永續精神真正走進生活場域。

遠雄表示，首次策展透過台中兩大建案「遠雄幸福成」、「遠雄星呈」實踐造鎮，造生活的願景，其中，「遠雄幸福成」為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚，展現工地再生計畫的實際應用，並通過銀級綠建築認證。結合北歐風格公設與多元休憩設施打造即住即享的宜居生活。

「遠雄星呈」為遠雄十年造鎮的壓軸之作，以「碧海行館」為產品核心價值，不僅是港灣天際線的新地標，更是區域內唯一同時榮獲綠建築、宜居建築與通用設計，三大（候選）認證的建案。

遠雄建設總經理王耀堂（左）與遠雄房地產總經理張麗蓉（右）在「好室智造所」製作再生燈具。記者趙容萱／攝影
遠雄建設品牌轉型 「好室智造所」全台巡迴展首站台中港啟航。記者趙容萱／攝影
