漢翔董事長胡開宏任期屆滿 由曹進平代理董事長職務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔董事長胡開宏（中央社）
漢翔（2634）公告，董事長胡開宏職務延長任期屆滿，自114年8月28日解除職務生效，由曹進平總經理代理董事長職務。

胡開宏過去領軍漢翔營運轉型更上層樓，勇鷹高級教練機從外型設計分析、風洞吹試、藍圖繪製、結構測試、地面整合測試、飛試驗證、部分系統件開發、生產製造組裝、地面輔助訓練系統到整體後勤支援系統等，皆由國內團隊自主完成，飛控、航電軟體都是漢翔公司100%自行研製，超過100萬行的軟體程式也是自行撰寫，自製率達55%。

胡開宏曾任國防部空軍副參謀總長、國防部總督察長、空軍司令部副司令、空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官、空軍司令部副參謀長、空軍司令部戰備訓練處處長、空軍第四二七聯隊聯隊長等職務，在職場的表現一直收肯定，是國內推動無人機整合龍頭業者，跟進一步加速漢翔研發無人機反制系統，是漢翔明年轉型的最大推手。

