美關稅衝擊／憂汽車慘業 張善政：向AIT表態

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市長張善政表示，桃園是全台汽車生產重鎮，如果進口汽車變成零關稅，相關產業將承受不起。記者朱冠諭／攝影
台美關稅談判進度備受關注，桃園市長張善政昨說，若比照日韓模式大幅讓步，將衝擊桃園5大產業，涉及營收1.7兆元、約4500家廠商，近30萬名就業人口，尤其桃園是全台汽車生產重鎮，若進口汽車零關稅，桃園汽車產業會非常淒慘，將向來訪的美國AIT表達，盼美方收斂。

張善政表示，關稅除影響台灣產品競爭力，也衝擊國內產業；PCB印刷電路板已面臨20%關稅，相較日韓的15%處於不利地位；若台美談判要朝取消農漁產品及汽車關稅、軍購達GDP3%等方向，值得高度注意，不能「全面失守」。

張善政強調，若比照日韓模式大幅讓步，將衝擊桃園五大產業合計營收達1.7兆元，涉及約4500家廠商，近30萬名員工與家庭的生計，尤其桃園有TOYOTA、國瑞、中華汽車等都設廠於此，在日韓汽車產業競爭力較強的情況下，如果進口汽車變成零關稅，桃園的汽車產業承受不起、會非常慘。

張善政表示，市府已成立關稅應變小組，包括指示勞動局關心無薪假及產業勞工狀況，農業局注意美國萊豬及萊克多巴胺議題，衛生局則建立食品流向追蹤機制，「要未雨綢繆，不要等正式宣布開放才開始做。」

張善政強調，美國在台協會AIT處長將來訪桃園，他將向對方表達，「要顧到兩邊友誼就要顧到我們的產業」，他對川普上任後表現感到失望，「不是川普在白宮想做什麼就做什麼」，希望駐台代表能體會、反映台灣民情，期盼美方在作風上有所收斂。

張善政也呼籲中央政府與美方談判時須全力捍衛國內產業與民眾權益，尤其在汽車產業、農漁產品進口及食品安全等領域，應「如臨大敵」嚴陣以待，「地方支持中央談判，但國家利益不可輕易退讓」。

