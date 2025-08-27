特斯拉調整車價 Model 3、Model Y優惠最高10萬
電動車廠特斯拉（Tesla）今天調整在台車價，以回應台灣對美關稅的市場期待。凡於8月27日至9月30日間交付Model 3或Model Y現貨車，最多享有新台幣10萬元折價優惠。
特斯拉表示，汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非特斯拉在台定價唯一價格因素，即使台灣方面關稅確認降幅後，特斯拉確定不會再針對Model S、Model X調降車價。
特斯拉指出，Model 3則以車價折扣方式回應台灣市場期待，台灣Model Y維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付的新車主。
特斯拉表示，這次是針對煥新車款車型做出史上最大車價優惠。Model 3的Performance折價最多，達10萬元。
