關稅不明車市買氣停滯 特斯拉兩車款最高降10萬

台灣特斯拉（Tesla）宣布在台車價調整，對在台灣於昨（27）日至9月30日期間販售的Model 3與 Model Y煥新款車型，最高折價10萬元，是針對煥新款車型做出史上最大車價優惠。

整體車市因關稅不明，市場買氣停滯，甚至造成各車廠手中庫存可觀，特斯拉大動作調降售價，直接回應市場期待。

台灣特斯拉指出，由於汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非Tesla在台定價唯一價格因素，各車廠進口車價亦持續波動調漲。以26日抵台亮相的Tesla新款Model S、Model X為例，相較起改款前亦有價格調漲。台灣方面關稅確認降幅後，Tesla確定不會再針對Model S、Model X調降車價。台灣Model Y維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付之新車主。

依據車價調整方案，針對Model 3煥新版，單馬達後驅版（RWD）折價8萬元，降幅4.7%；雙馬達長程版（Long Range）折價9萬元，降幅4.5%；Performance性能款則降10萬元，調整後售價為223.79萬元，降幅4.3%。Model Y則以保險補貼形式回饋，現售後驅與長程雙馬達車型享6萬元補貼。

龍頭車廠和泰車（2207）也在昨日法說會表示，目前整體汽車市場因為貨物稅與進口關稅可望調低，呈現衰退局面。