連鎖效應／大馬華陽茶室 把熱情變好生意

時間回溯到2020年，在疫情的不確定中，籌備一年多的華陽茶室（Oriental Kopi）在馬來西亞柔佛開幕了，打造具馬來西亞老時尚風格的咖啡館（Kopitiam），推出道地的馬國小吃美食，店一開即打響了名號，不到五年就在馬來西亞二板（ACE Market）上市，市值超過120億新台幣。

華陽茶室近年來的高成長令人側目，20家直營門市，其中一家開在新加坡，隨著餐廳大排長龍，推出的周邊商品也在各超市通路熱銷，華陽營業額從2021財年的501.8萬馬幣，到2024財年的2.77億，四年增長55倍，年均復合增長率高達371.5%。

這一切的緣起，都是創辦人陳建丞口中的「開一家具有馬來西亞特色的Kopitiam」，創業的過程是高強度的工作，晚上1點下班都算是早了，每天只睡四至六小時，創業的熱情和意想不到的成果，不斷地激勵著他。

綜觀華陽茶室的關鍵成功因素，主要有四：

一、拳頭商品打響名號：以「蛋撻、波蘿包和咖啡」走進顧客視野之中。來到華陽的顧客，幾乎每桌必點招牌蛋撻，也被馬來西亞記錄（The Malaysia book of records）認證為「最厚蛋撻Thickest egg tart」，外皮薄而酥脆內餡豐滿，成功塑造拳頭商品。

二、菜單豐富口味道地：打開華陽茶室的菜單琳瑯滿目，充滿了特色的馬來西亞美食，如：海南雞飯、咖哩叻沙炒麵、馬來仁當雞姜黃飯、經典椰漿飯、檳城炒粿條等。與三位創辦人一起進入股交所敲鐘的華陽主廚祖籍海南，曾在海上跑船當廚師，精通西式料理也融合中餐精髓，進而形成如今華陽的特色南洋料理。

三、服務人力配備滿檔：不同於台灣餐飲業前台只有個位數員工，華陽茶室穿著制服、朝氣蓬勃的服務夥伴一字排開，15人忙碌地接待顧客、收桌擺桌、介紹商品，從出菜口巡迴到各桌上菜，好不熱鬧，而最亮麗的風景線，就是觀看現場現烤蛋撻。

四、周邊商品提升營收：一進門的入口處，華陽茶室陳列著各式各樣的周邊商品，六種口味的板麵（類似台灣的乾拌麵），還有南洋咖啡與白咖啡，在店中還有生酮飲食者的最愛「防彈咖啡」，華陽的周邊商品不只在自己的店中銷售，也走進各大超市通路，直接推升華揚的營收。

一開店就成功，來自於長年的準備，陳建丞對於餐飲業並非門外漢。曾有媒體問陳建丞：明星劉德華不建議年輕人一畢業就創業，應該先去工作，問陳建丞是否認同，陳建丞十分認同，因為自己就是最佳案例。

做一件自己有熱情的事，不只為了賺錢或上市，華陽茶室的雀起，背後就有一份推廣馬來西亞美食的熱情。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）