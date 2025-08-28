老園丁耕讀筆記／新創啟示錄 四個關鍵策略

對經常開車的人來說，這些情境再熟悉不過：找停車位不易、進停車場要取票、離場前排隊繳費，加油付款等。看似簡單的動作其實麻煩又耗時，也拉低整體出門體驗。

台灣新創Autopass看準日常行車的不便，在2018年推出「車麻吉」App，一站整合找車位、加油、進出場與付款流程，讓車主透過手機即可自動完成整段行程。免下車、免排隊、免掏現金，實現順暢的行動體驗，重新定義人與交通場域的互動方式。

「讓車牌成為錢包」，打造車主的一站式行動支付入口。Autopass透過整合車牌辨識、行動支付與會員系統，推出面向消費者的B2C「車麻吉」App後，也在2020年協助停車場、加油站導入無現金服務的B2B「快速通」平台，採 SaaS模式推動智慧營運。

目前，已攜手中油、全國加油站、台新銀行、國泰世華與中信銀行，服務涵蓋全台逾1,300家加油站、1,100多個停車場與全台縣市路邊停車場，累積用戶突破百萬。此外，公司也將技術輸出至美國東岸與日本，啟動國際化試點布局。

新創啟示錄，從本土市場出發的四個策略關鍵。

一、突破「市場小」思維，創新整合擴大本土市場

許多創業者認為台灣市場太小，但真正決定市場規模的是整合數位科技與跨域思維的能力。Autopass不受限單一行業，而是將停車、加油、支付、會員經營整合為平台經濟，打造一個橫跨B2B與B2C的數位生態系。

根據創業當時的估算，台灣加油市場年約有3,500億元交易規模，停車市場約800億元，合計約4,300億元，規模相當於當年Costco在台營業量體。即使只掌握10%市占、1%淨利潤率，每年也有4億元獲利空間，是足以長期獲利的商業模型。

二、技術橋梁，協助傳產升級數位轉型

對Autopass來說，與其單打獨鬥建立全新市場，不如成為新興科技的導入者與加值者，協助既有營運者升級數位化服務；Autopass提供API串接、金流整合與後台管理能力，讓停車場與加油站得以快速導入智慧支付，提升效率、強化顧客體驗，也為傳統場域創造全新價值。

三、專注平台商模，發揮新創優勢

在出行產業中，多數業者具備資源優勢，Autopass不經營停車場與加油站，而是以新創的敏捷與彈性，專注提供底層技術平台，靈活串接多元場景，讓集團型企業能透過與Autopass合作。這樣的商模讓它可靈活拓展市場、快速複製技術，且能降低營運風險，實現雙贏。

四、願景吸引人才，打造使命感的團隊

在缺乏「高科技光環」的生活場景中，Autopass並未用高薪搶才，而是強調舞台與使命。他們以文化導向與價值共識來選才，吸引願意投入長期創造的夥伴，建立出一支具凝聚力與續航力的核心團隊。

Autopass創業故事告訴我們：即使身處在「市場有限」的台灣，只要具備數位整合力、跨界合作思維力，與務實而有遠見的營運策略，仍能開創出一條值得驕傲的本土新創之路。

真正的創業精神不只是「做一門生意」，而是在原有生活的基礎上，看見不便、提出創解，並用科技與創意，讓世界因此而變得更好。

期待更多台灣年輕世代願意投身於食衣住行的傳統產業，這些領域雖少有高科技光環，但與生活息息相關，能提升社會整體品質；若能在台灣既有營運基礎與服務脈絡上，導入AI、物聯網、智慧支付等數位科技，不僅能優化服務流程，更有望全面提升對生活的感知與滿意度。

年輕人若以此為創業起點，不僅能打造可長可久的財富機會，更能實踐初衷——不只是追求個人成就，而是用行動改善生活、回饋土地與社會。

（作者是合睿教練顧問公司管理合夥人）