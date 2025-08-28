智慧經營／禾榮科技總經理走對的路 做對的事

台灣醫療科技領域新星、2017年8月成立的禾榮科技即將在9月掛牌上市。總經理沈孝廉（7799）表示，禾榮科在技術研發、團隊管理與生命關懷上持續突破，致力將癌症治療的硼中子捕獲治療技術（BNCT）站穩台灣、提升國際能見度，成為世界級的醫療創新代表。

沈孝廉表示，禾榮科在過去幾年中，已經逐步建立起以加速器型硼中子捕獲治療技術（AB-BNCT）、BPA含硼藥物及FBPA正子診斷藥物為核心的研發，並計畫在未來國內外市場上取得領先地位。

癌症治療 技術突破

其中，2021年開始建置的AB-BNCT醫療器材，在2024年已取得醫材許可，並以AB-BNCT技術作為核心，今年結合加速器研發，逐步形成完整的治療平台，預計成為下一代醫療產品驗證平台。展望2027至2028年，禾榮科將提供完整的診療解決方案，並掌握所有AB-BNCT技術、達到國產化的目標，完成技術落地並推動產業整體發展。

沈孝廉補充，BNCT的治療原理是先讓含硼的藥物注入病人，再透過硼原子捕捉中子的物理技術，進而在癌細胞中釋放出高能量的α粒子與鋰粒子後，直接破壞癌細胞。因此，能使BNCT具備精準、高效的治療優勢。

另外，禾榮科不只希望延長病人的「生命長度」，更期待能提升「生命寬度」，也就是生活品質的改善。他舉例，目前許多傳統放療療程往往需要20天甚至更長時間，患者必須連續數周甚至數月，固定到醫院接受治療。雖然單次治療可能只須十分鐘，但對病患與家屬來說，頻繁往返醫院、持續配合排程，仍是一大負擔。

沈孝廉表示，BNCT治療只須一到兩次照射，病人隔天甚至當天就能返家，生活干擾大幅降低。更重要的是，推展情況也相當穩定，而目前累積臨床及緊急治療案例中已達100多例，包括頭頸、胸腔癌等多項病症。

此外，根據與清華大學及日本臨床數據比對，目前BNCT約有七成以上的患者獲得正向療效，顯示未來有機會從二線治療，且走正規藥證流程，建立完整臨床數據，逐步成為常規醫療選項。

在經營管理的理念上，沈孝廉強調，「不是總經理厲害，是大家厲害。」公司的成功絕非單靠個人，而是團隊合作的成果。尤其在新創與跨領域的環境中，任何案子都需要不同專業的人整合協作，從核工、藥物到醫療端等，每個環節都必須整合各領域人才，一同向前努力，單打獨鬥並無法成就大事。

凝聚共識 追求卓越

「7799！長長久久！」禾榮科的企業口號貫穿日常工作與團隊文化，每位員工都會響亮喊出，象徵對凝聚力、信任與共同理念的重視。沈孝廉認為，這不僅只是口號，而是鼓勵大家在工作中互相支持、攜手前行，無論面對技術挑戰或新創專案，都能以團隊力量追求卓越，實現長遠目標，將企業使命與員工認同緊密連結。

公司文化與團隊方面，沈孝廉透露，公司員工平均年齡不到40歲，多為年輕世代，管理策略也因此偏重於信任、理念共識與凝聚力，平時會以多種方式凝聚員工，包括：每月定期舉辦慶生會、爬山、騎腳踏車環島等，除了娛樂之外，也增進團隊向心力與互動的技巧，讓員工在放鬆的氛圍中建立信任與合作精神，持續「走對的路、做對的事」。