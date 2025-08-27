麗明營造攜手喜樂保育院 募款共築「希望方舟」助弱勢

彰化二林的「喜樂保育院」自創立以來，長年照顧小兒麻痺、智能及多重障礙者，是中部重要的身障安置與服務據點，然而隨著收容量能逐年飽和，原有空間已不敷使用，為了讓更多院生獲得適切照顧，院方啟動籌募計畫，興建全新的「喜樂方舟」園區。

麗明營造董事長吳春山在得知院方困境後，決挺身而出，承諾以「先開工、再募款」的方式推動工程，展現企業對弱勢族群的深切關懷。

據了解，這項工程總經費高達3.3億元，雖然募款進度因疫情與通膨而嚴重落後，目前僅募得1億多元，但吳春山說：「雖然財務與人力壓力沉重，我們仍願意承擔，因為這不僅是一棟建築，更是一艘承載希望的方舟！」

在麗明營造的帶動下，工程已於2024年9月正式動工，預計2026年5月落成啟用，新園區落成之後，將結合庇護工場、職業訓練、小型作業所與餐飲等多元服務，擴大服務量能，協助身心障礙者邁向自立，並融入社會。