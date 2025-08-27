地牛翻身！宜蘭近海芮氏規模6地震 竹科初步調查「無狀況」

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
27日晚間9時11分宜蘭近海發生芮氏規模6地震。地震示意圖／AI生成

27日晚間9時11分宜蘭近海發生芮氏規模6地震竹科管理局局長胡世民表示，雖然宜蘭最大震度達4級，但竹科宜蘭園區回報「無狀況」；竹科轄下其餘五個園區，初步調查水電氣均供應正常，並無狀況。

根據中央氣象署公告資訊，今天晚間9時許在宜蘭縣政府東北方22.1公里 ，位於宜蘭縣近海發生地震深度112公里，芮氏規模6.0的地震，宜蘭最大震度4級。竹科管理局表示，宜蘭園區已在第一時間回報「無狀況」。而竹科各園區所在地最大震度均落在2級，未達人員疏散標準。竹科管理局表示，初步了解，各園區均正常運作。

