地牛翻身！宜蘭近海芮氏規模6地震 竹科初步調查「無狀況」
27日晚間9時11分宜蘭近海發生芮氏規模6地震，竹科管理局局長胡世民表示，雖然宜蘭最大震度達4級，但竹科宜蘭園區回報「無狀況」；竹科轄下其餘五個園區，初步調查水電氣均供應正常，並無狀況。
根據中央氣象署公告資訊，今天晚間9時許在宜蘭縣政府東北方22.1公里 ，位於宜蘭縣近海發生地震深度112公里，芮氏規模6.0的地震，宜蘭最大震度4級。竹科管理局表示，宜蘭園區已在第一時間回報「無狀況」。而竹科各園區所在地最大震度均落在2級，未達人員疏散標準。竹科管理局表示，初步了解，各園區均正常運作。
