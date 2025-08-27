快訊

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

18縣市有感！21:11發生規模6地震 宜蘭、北市最大震度4級

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

今年最大爛尾樓要被法拍了！地下室、電梯嚴重積水 一拍底價84.6億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據台灣金服最新公告，已爛尾的淡水小坪頂建案「故宮樺福皇苑」將在9月24日執行法拍，一拍底價近85億元，創今年法拍底價最高價。示意圖／ingimage
據台灣金服最新公告，已爛尾的淡水小坪頂建案「故宮樺福皇苑」將在9月24日執行法拍，一拍底價近85億元，創今年法拍底價最高價。示意圖／ingimage

據台灣金服最新公告，已爛尾的淡水小坪頂建案「故宮樺福皇苑」將在9月24日執行法拍，一拍底價近85億元，創今年法拍底價最高價。

八家建商推案均慘淡收場、有「八卦（掛）山」之稱的淡水小坪頂，其中停工多年的「故宮樺福皇苑」，是該區最大的爛尾樓因債權人強制要求執行抵押物拍賣，全案將在今年9月24日執行法拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該大樓最早案名為「台北君天下」，之後遠東航空前董事長張綱維接手後，更名為「故宮樺福皇苑」。

徐華辰指出，更名為「故宮樺福皇苑」後，該案銷售未迎來轉機，反而因張綱維財務問題，停工多年，目前全案外觀並未完工，且因地下室和電梯嚴重積水，這次拍賣案未有瑕疵擔保的請求權。

據台灣金服最新公告，「故宮樺福皇苑」為地上28層、地下5層的爛尾樓，基地面積高達5,065.54坪、建物面積約達1萬7,484.35坪，將在9月24日執行法拍，一拍底價達84.63億元。

據法拍筆錄，該爛尾建案為實質債務人為禾豐泰興業，其前身為遠向建設，背後大股東是遠東航空前董事長張綱維。

故宮 遠東航空

延伸閱讀

網傳「配方奶粉含糖量高」 家長嚇壞 專家解答：胡說八道

陸籍律師可以來台開庭？兩岸專家指出雷區：資格與代理人身分易混淆

房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光

全球最高川普關稅正式生效！印度苦吞50% 專家曝長期風險

相關新聞

地牛翻身！宜蘭近海芮氏規模6地震 竹科初步調查「無狀況」

27日晚間9時11分宜蘭近海發生芮氏規模6地震，竹科管理局局長胡世民表示，雖然宜蘭最大震度達4級，但竹科宜蘭園區回報「無狀...

今年最大爛尾樓要被法拍了！地下室、電梯嚴重積水 一拍底價84.6億

據台灣金服最新公告，已爛尾的淡水小坪頂建案「故宮樺福皇苑」將在9月24日執行法拍，一拍底價近85億元，創今年法拍底價最高...

陸籍律師可以來台開庭？兩岸專家指出雷區：資格與代理人身分易混淆

有關陸籍律師在台中地院出庭案件，陸委會證實，該律師是以公司法務顧問身分，憑法院傳票獲准來台，正在釐清他來台目的與申請是否相符，因其出庭身分究竟是「律師」、還是「訴訟代理人」尚待確認。

台南遠東香格里拉「遠東Café」 馬來西亞雙廚客座8月29日登場

台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」將於8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」。邀請姐妹飯店－吉隆坡...

三重 Citylink 快完工！信義房屋在地專家解析雙捷生活圈房市現況

三重Citylink預計於2025年底至2026年上半年正式營運，結合捷運三重站與機場捷運站的雙捷優勢，加上鄰近商場與大...

北市文山區房價站穩三位數 信義代銷觀察捷運宅比輝達宅更搶手

隨著川普關稅的衝擊，全球經濟面臨更嚴峻的挑戰，台灣經濟也同樣深受影響，2025年六月上旬開始，房市悄然進入冷靜期，看屋每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。