今年最大爛尾樓要被法拍了！地下室、電梯嚴重積水 一拍底價84.6億
據台灣金服最新公告，已爛尾的淡水小坪頂建案「故宮樺福皇苑」將在9月24日執行法拍，一拍底價近85億元，創今年法拍底價最高價。
八家建商推案均慘淡收場、有「八卦（掛）山」之稱的淡水小坪頂，其中停工多年的「故宮樺福皇苑」，是該區最大的爛尾樓因債權人強制要求執行抵押物拍賣，全案將在今年9月24日執行法拍。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，該大樓最早案名為「台北君天下」，之後遠東航空前董事長張綱維接手後，更名為「故宮樺福皇苑」。
徐華辰指出，更名為「故宮樺福皇苑」後，該案銷售未迎來轉機，反而因張綱維財務問題，停工多年，目前全案外觀並未完工，且因地下室和電梯嚴重積水，這次拍賣案未有瑕疵擔保的請求權。
據台灣金服最新公告，「故宮樺福皇苑」為地上28層、地下5層的爛尾樓，基地面積高達5,065.54坪、建物面積約達1萬7,484.35坪，將在9月24日執行法拍，一拍底價達84.63億元。
據法拍筆錄，該爛尾建案為實質債務人為禾豐泰興業，其前身為遠向建設，背後大股東是遠東航空前董事長張綱維。
