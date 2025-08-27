遠雄建設品牌轉型、永續藍圖逐步落實 「遠雄星呈」鋁模工法減廢10%

落實「FGN Farglory Next」精神，將鋁模工法、磁磚回收再生導入「遠雄星呈」，可各減廢10%、5%，成為台中首個住宅示範案。

遠雄（5522）建設總經理王耀堂27日出席遠雄永續子品牌「好室智造所」全台巡迴台中港啟航記者會中表示，2018年遠雄建設推動品牌轉型，以「永續共享」為核心價值，並以「美好共生」為品牌主張，內部更成立「FGN－Farglory Next」轉型計畫，並將永續、共享兩大價值做為主軸；品牌轉型之路中，一直到近兩、三年產品成案、才能落實在建案上推出。

遠雄建設100%子公司遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄建設2018年啟動品牌轉型，首案落實永續、共享「FGN Farglory Next」精神、是高雄總銷逾32億元的「遠雄PARK 16」，該案在2023年推出不久後即完銷。

張麗蓉指出，而台中清水系列個案第10案、也是最後清水最後一案「遠雄星呈」則是第二案，兩案均導入永續共生精神，融入可回收建材達到減廢目標，其中以鋁模新式工法將能有效減廢10%、磁磚回收也能做到減廢5%，落實遠雄將未來居住實驗落實到永續行動當中。

王耀堂指出，營建業每年產生的廢棄物達200萬公噸，但遠雄建設透過兩大永續子品牌「工地再生計畫」、「好室智造所」，將永續、共生融入生活和住宅中，不僅工地與產業剩餘資源轉化為可循環、可再生的建材與材料，讓綠色創新從源頭萌芽，延伸到每一個生活角落，更能發展為「實驗 × 體驗」的對外平台，讓永續精神能被看見、被參與，並推廣至更多消費者、媒體、社區與產業鏈。

張麗蓉分析，雖然今年房市買氣相對清淡，但銷售端來說，算運氣滿好的，去年銷售438億元、超過原定目標365億元，在銷售超標下，今年上半年無新推住宅案。而今年將推五大新推案將集中下半年登場，其中四案將在第4季推出，另一案總銷逾30億元「遠雄信義CENTER」商辦案已在8月中登場。

做為遠雄建設永續藍圖的首次公開行動，永續子品牌「好室智造所」將自 8月30日起至12月底展開全國巡迴行動策展，首站自具有10年造鎮成果的台中港市鎮重劃區啟航，後續將陸續前進台中七期、台南市、高雄市、台北市等遠雄深耕區域，希望將永續精神帶入民眾日常生活。

張麗蓉強調，「好室智造所」的全國巡迴行動策展，不僅是一場展覽，更是一個以「實驗 × 體驗」為核心的平台，透過移動策展的形式，將建築對土地與社會的承諾具象化，讓 永續共享 × 美好共生 從品牌理念轉化為人人可感的生活實踐。

在首站台中港啟航後，張麗蓉表示，「好室智造所」行動策展將以多元面向呈現，透過靜態展覽、互動體驗與共享交流三大亮點，讓永續精神真正走進生活場域。