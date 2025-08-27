宜蘭員山深層地熱鑽井達標 中油預告冬山再鑽一口

經濟部地礦中心評估全台10大地熱潛能區，北宜花東5大高潛力區約占8成。中油透露，宜蘭員山深層地熱研究井已於16日鑽抵目標深度4000公尺，也規劃今年在宜蘭冬山再鑽1口井，進一步掌握蘭陽平原地熱潛能。

經濟部地質調查及礦業管理中心「地熱探勘資訊平台」已彙整全台千餘孔鑽井溫度資料，顯示台灣約有10個地溫梯度異常高區，一般稱為10大地熱潛能區。其中，北宜花東有5大高潛力區約占全台8成，包括台北大屯山、宜蘭蘭陽溪中上游、花蓮瑞穗、台東延平及知本金崙，並以宜蘭發展潛力最高。

宜蘭境內已有清水地熱電廠，也有開發中的仁澤、土場地熱電廠，地礦中心指出，近期發展重點著重在蘭陽溪地熱區，除了資源面考量外，交通、饋線亦為其優勢。

國內地熱推動採國營事業先行，深層地熱方面，中油表示，與中研院合作進行的員山深層地熱研究井已於16日鑽抵目標深度4000公尺（實際達4018公尺），為全台第1口探勘深度超過3000公尺地熱井，由中油鑽井隊自行鑽鑿，用以了解蘭陽平原北部的深層地熱資源，目前正在蒐集地下地熱地質資料，預計1個月後初步分析出爐。

中油也已規劃今年在宜蘭冬山再鑽鑿1口4000公尺的深層地熱探勘井，了解蘭陽平原南部的深層地熱潛能。

另一方面，中油正推動在宜蘭大同鄉土場山區建置裝置容量5.4MW地熱電廠，目前已進入設備測試階段，預計9月底可運轉併聯發電。

中油表示，未來將採雙主軸方式推動地熱業務，第1主軸為全台深層地熱潛能區的探勘與開發，目前先著重於宜蘭及花東地區。第2主軸為大屯火山區火山地熱探勘與開發，但仍待國家公園法鬆綁。

能源署官員表示，宜花東地區大部分為原民居住地，依據原民法需進行部落諮商，業者反映程序嚴謹，正與原民會溝通簡化程序。

此外，大屯山亦為地熱熱區，目前跨部會討論國家公園法修法，讓陽明山國家公園境內可開發地熱。地礦中心主任徐銘宏不諱言，修法工作耗時，牽扯各部會與地方政府，包含國家公園法、原民諮商、內政部國土計畫相關法令等，都有很多需努力部分。

針對地熱目標，能源署表示，2025年地熱目標為20MW，既有已併網7.49MW、今年併網約12.6MW，應可達標；2026年目標是調查地熱蘊藏潛能500MW；2030年則地熱裝置容量達到1.2GW。